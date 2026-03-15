Movistar Arena aportó más de $500.000 millones a la economía en 2025; estas son las proyecciones para 2026

El sector de entretenimiento y cultura se ha consolidado como uno de los de mayor incremento del Producto Interno Bruto (PIB) en Colombia tras la pandemia. De acuerdo con cifras del DANE, este habría crecido 9,9 % en 2025, impulsado por el aumento del gasto de los hogares en experiencias y por una agenda récord de conciertos y espectáculos, especialmente en Bogotá.
Después de un 2023 con un crecimiento moderado (0,6 %), el sector tomó impulso en 2024 con un aumento del 8,1 %, superando incluso el promedio de crecimiento del PIB nacional.
De acuerdo con la Cuenta Satélite de Economía Cultural y Creativa del DANE, el sector pasó de aportar $36,9 billones en 2022 a más de $44,3 billones en 2024.
Destacado: Movistar Arena presentó balance en el cierre de año; así le fue al recinto en 2025
En este contexto, Movistar Arena se posiciona como uno de los principales actores del ecosistema cultural y económico del país. Durante 2025, el recinto recibió a más de 900.000 asistentes a lo largo de 168 eventos públicos y privados, que sumaron 873 horas de espectáculo y 211 días de uso del escenario.
“Nuestro objetivo para 2026 es continuar posicionando la industria del entretenimiento como un motor que impacta otros frentes clave como la empleabilidad y la inclusión. Hasta el momento hemos anunciado más de 140 eventos para el primer semestre”, manifestó Luis Guillermo Quintero, gerente general del Movistar Arena.
El 76 % de los espectáculos masivos en Bogotá, con capacidades entre 4.000 y 20.000 personas, se llevaron a cabo en la Arena. Este comportamiento responde a una combinación de factores: mayor demanda del público, profesionalización de la industria, infraestructura de talla mundial y el posicionamiento de Colombia como destino estratégico en las giras internacionales.
En 2025, el Movistar Arena aportó más de $500.000 millones a la economía local y generó más de 55.000 turnos de empleo.
Pero la meta para 2026 es consolidarse como un motor de desarrollo que sostenga 42.000 empleos anuales (equivalentes a más de 100.000 turnos de trabajo).