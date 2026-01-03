Movistar Arena presentó balance en el cierre de año; así le fue al recinto en 2025

Movistar Arena presentó su balance de 2025, donde informó que durante este año recibió a más de 900.000 asistentes a lo largo de 168 eventos entre públicos y privados.
Estos sumaron 873 horas de espectáculo y 211 días de uso del escenario, cifras que, según el Movistar Arena, ratifican un año de crecimiento sostenido para la industria del entretenimiento y el posicionamiento del recinto como un referente en América Latina.
“El 2025 ha sido un año espectacular para nuestro escenario. Más de 900.000 personas nos visitaron y llegamos al asistente número cinco millones. El Movistar Arena sigue demostrando por qué lidera el ranking de los mejores venues en su capacidad según Pollstar. Bogotá y Colombia están en el radar de los grandes tours internacionales y continúan siendo una plataforma fundamental para el crecimiento de artistas nacionales. Nuestra meta es seguir aportando al país desde la música y el entretenimiento”, afirmó Luis Guillermo Quintero, gerente general del Movistar Arena Bogotá.
Artistas y géneros que marcaron la agenda del Movistar Arena
Para entrar en detalle, la programación del año estuvo marcada con la participación de 70 artistas internacionales y 65 nacionales, un dinamismo que también se tradujo en un impacto directo en la economía con la generación de 42.242 turnos de trabajo a lo largo del año.
Como complemento, la diversidad de artistas marcó la agenda. Beéle se consolidó como el artista más taquillero del año con 83.406 entradas vendidas y ocho funciones con más arenas completadas en la historia del Movistar Arena; le sigue Rauw Alejandro con 32.941 tickets vendidos y Fonseca con 31.694, este último también parte del grupo de sold outs más rápidos del año, junto a Fuerza Regida, logrados en menos de 32 horas.
En cuanto a géneros musicales, lo urbano representó el 24 %, seguido del pop (13 %), el rock (8,1 %), la electrónica (5,7 %), la música popular (4,9 %) y un 46 % de otros sonidos.
Desde el punto de vista operativo y de experiencia, el uso del recinto se distribuyó principalmente en eventos de pie (58 %), seguido por platea con sillas (45 %), palcos (9 %) y formatos familiares (11 %).
Por último, Quintero destacó que “Bogotá es la capital cultural de Latinoamérica y debemos seguir trabajando articuladamente con promotores, artistas, otros escenarios, entidades y marcas, para mantenernos como la opción número uno de los artistas”.