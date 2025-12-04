Estilo de vida Conciertos y eventos

Por casi $300.000 puede ver a Rosalía en el Movistar Arena de Bogotá: esta es la lista de precios

La cantante española viajará por 17 países con su gira.

Por: -
Rosalía
Rosalía. Foto: tomada de @rosalia.vt

Compártelo en:

La cantante, compositora y productora española Rosalía anunció el Lux Tour 2026, la gira más ambiciosa de su carrera con 42 fechas en 17 países, múltiples noches en España y Ciudad de México, y grandes presentaciones en arenas de Europa, Norteamérica y Sudamérica.

Y por supuesto, tendrá parada en Colombia, en Bogotá, en el Movistar Arena el próximo 16 de julio de 2026.

La gira será producida por Live Nation y comenzará el 16 de marzo en Lyon, Francia, e incluirá paradas en Suiza, Italia, España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina, Brasil, México y Puerto Rico. El tour culminará el 3 de septiembre en San Juan, Puerto Rico.

El espectáculo dará vida al cuarto álbum de estudio de Rosalía, Lux, grabado originalmente con la London Symphony Orchestra bajo la dirección de Daníel Bjarnason. El disco incluye colaboraciones con Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza, Yves Tumor y la Escolania de Montserrat i Cor Cambra Palau de la Música Catalana.

Lux Tour. Foto: cortesía Live Nation.
Lux Tour. Foto: cortesía Live Nation.

Lux ha marcado el debut comercial más fuerte en la carrera de Rosalía, rompiendo múltiples récords globales, incluido el #1 en el Global Top Albums Chart de Spotify y el debut más grande en la historia para una artista femenina de habla hispana en la plataforma.

El álbum también obtuvo resultados históricos en España, cifras récord en Francia y Reino Unido, múltiples debuts en el #1 a través de Europa, su posición más alta en Estados Unidos y un fuerte impulso en toda América Latina.

Cabe recordar que con Motomami, Rosalía se convirtió en la primera artista española en debutar en el #1 del Global Album Chart de Spotify, obtuvo la calificación más alta del año en Metacritic y realizó una de las giras más aclamadas de la década con el Motomami World Tour.

Precios y fechas de preventa

Los precios para el concierto de Rosalía son:

Tribuna fan sur: $871.000

Piso 2 (seis primeras filas): $636.000

Piso 2 (últimas filas): $589.000

Piso 2 (207-213): $553.000

Platea: $518.000

Piso 3 (306-314): $329.000

Piso 3 (302 – 305 & 315 – 318): $282.000

Precios para el concierto de Rosalía en Colombia. Foto: tomada de la página de Tuboleta.
Precios para el concierto de Rosalía en Colombia. Foto: tomada de la página de Tuboleta.

Recomendado: Concierto de J Balvin le dejó a Medellín una derrama económica superior a los US$3,2 millones

Las entradas para disfrutar el regreso de la artista española estarán disponibles en preventa exclusiva a partir del 10 de diciembre a las 10 a. m. para los clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas), así como para los usuarios de la billetera digital dale!

La venta general comenzará el 11 de diciembre a las 10 a. m., y las boletas podrán adquirirse a través de Tuboleta.com.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Conciertos
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar