La cantante, compositora y productora española Rosalía anunció el Lux Tour 2026, la gira más ambiciosa de su carrera con 42 fechas en 17 países, múltiples noches en España y Ciudad de México, y grandes presentaciones en arenas de Europa, Norteamérica y Sudamérica.
Y por supuesto, tendrá parada en Colombia, en Bogotá, en el Movistar Arena el próximo 16 de julio de 2026.
La gira será producida por Live Nation y comenzará el 16 de marzo en Lyon, Francia, e incluirá paradas en Suiza, Italia, España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina, Brasil, México y Puerto Rico. El tour culminará el 3 de septiembre en San Juan, Puerto Rico.
El espectáculo dará vida al cuarto álbum de estudio de Rosalía, Lux, grabado originalmente con la London Symphony Orchestra bajo la dirección de Daníel Bjarnason. El disco incluye colaboraciones con Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza, Yves Tumor y la Escolania de Montserrat i Cor Cambra Palau de la Música Catalana.
Lux ha marcado el debut comercial más fuerte en la carrera de Rosalía, rompiendo múltiples récords globales, incluido el #1 en el Global Top Albums Chart de Spotify y el debut más grande en la historia para una artista femenina de habla hispana en la plataforma.
El álbum también obtuvo resultados históricos en España, cifras récord en Francia y Reino Unido, múltiples debuts en el #1 a través de Europa, su posición más alta en Estados Unidos y un fuerte impulso en toda América Latina.
Cabe recordar que con Motomami, Rosalía se convirtió en la primera artista española en debutar en el #1 del Global Album Chart de Spotify, obtuvo la calificación más alta del año en Metacritic y realizó una de las giras más aclamadas de la década con el Motomami World Tour.
Precios y fechas de preventa
Los precios para el concierto de Rosalía son:
Tribuna fan sur: $871.000
Piso 2 (seis primeras filas): $636.000
Piso 2 (últimas filas): $589.000
Piso 2 (207-213): $553.000
Platea: $518.000
Piso 3 (306-314): $329.000
Piso 3 (302 – 305 & 315 – 318): $282.000
Las entradas para disfrutar el regreso de la artista española estarán disponibles en preventa exclusiva a partir del 10 de diciembre a las 10 a. m. para los clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas), así como para los usuarios de la billetera digital dale!
La venta general comenzará el 11 de diciembre a las 10 a. m., y las boletas podrán adquirirse a través de Tuboleta.com.