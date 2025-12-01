Concierto de J Balvin le dejó a Medellín una derrama económica superior a los US$3,2 millones

El artista colombiano más relevante del siglo XXI, J Balvin, llevó a cabo el pasado sábado 29 de noviembre, en el Atanasio Giradot, en Medellín, un show histórico y quizá el más importante de su carrera, con más de 20 invitados y 7 horas de concierto.
El espectáculo, que inició a las 8 p. m. y terminó a las 3 a. m., fusionó una producción técnica de alto nivel, visuales impactantes, más de 70 bailarines en tarima —56 de ellos colombianos— y apariciones sorpresa de grandes invitados.
Por la tarima 360 grados pasaron artistas como Reykon, Nio García, Golpe a Golpe, Rayo y Toby, Final, Eladio Carrion, J Quiles, Lenny Tavares, Jory Boy, Kris r, Daelcom, Lennox, Ryan Castro, Kapo, Dela Ghetto, Jowell y Randy, Tito El Bambino, Maluma, Farruko, DJ Snake, Chencho, 50 Cent, Yandel, Feid y Daddy Yankee.
El impacto de J Balvin en Medellín
Durante el show de Ciudad Primavera, los vendedores informales alrededor del Estadio Atanasio Girardot fueron seleccionados como parte esencial de las experiencias previas al concierto. Toldos de vendedores y productos locales tuvieron su espacio en la Feria Primavera, reforzando el ecosistema económico.
Además, más de 40 personas, también colombianas, participaron en el diseño y producción del vestuario, generando un amplio rango de empleos directos e indirectos.
De igual manera, las búsquedas de vuelos hacia Medellín aumentaron un 75 % en comparación con el año anterior para las fechas cercanas al show. A la experiencia también se sumó el Metro de Medellín, que operó las 24 horas del día y adoptó la estética del concierto.
La Fundación Vibra en Alta también llevó la experiencia a los jóvenes de los proyectos que apadrina, con actividades como un flashmob en la estación San Antonio junto a El Balcón de los Artistas, una batalla de freestyle en la terraza de San Javier en la Comuna 13 y la invitación sorpresa a jóvenes artistas del programa Medellín Music Lab, en alianza con la Alcaldía de Medellín, quienes, tras participar con su interpretación del tema ‘¿Dónde Está Jose?’ del álbum MixTeip, tuvieron la oportunidad de asistir al concierto.
De acuerdo con la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín, la derrama económica que dejó el concierto de J Balvin a Medellín fue superior a los US$3,2 millones en gasto turístico. Esto incluye alojamiento, alimentación, transporte interno, compras y actividades de ocio.
El próximo concierto de J Balvin en Colombia será este 13 de diciembre en Bogotá, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Todavía hay boletas disponibles en Tuboleta.com desde los $343.000.
Por otro lado, con su más reciente álbum, MixTeip, el artista recibió una nominación a los Premios Grammy anglo 2026 en la categoría Best Música Urbana Album. Y el próximo año tendrá gira en México con fechas en Ciudad de México (14 y 15 de mayo), Guadalajara (17 de mayo) y Monterrey (20 de mayo).