Después de 6 años, J Balvin vuelve a Medellín y las búsquedas de vuelos aumentaron hasta 75 %

J Balvin, uno de los íconos globales más influyentes de la música latina y el artista colombiano más importante de lo corrido del siglo XXI según la revista especializada Billboard, regresa a su país con su espectáculo ‘Ciudad Primavera’, una experiencia inmersiva que llegará primero a Medellín el 29 de noviembre y luego a Bogotá el 13 de diciembre de 2025.
Con el título ‘Made in Medellín – Ciudad Primavera’, el artista paisa regresa a su natal Medellín tras seis años de su histórico show ‘El Niño de Medellín’, para presentar un concierto en el que celebra la ciudad en la que nació y en donde dio sus primeros pasos.
El Estadio Atanasio Girardot será el epicentro de este espectáculo en Medellín. La experiencia se expandirá luego a Bogotá, al estadio El Campín, bajo el concepto ‘Made in Colombia – Ciudad Primavera’, un tributo a todo un país que ha florecido junto al género urbano y que ha llevado su cultura a lo más alto.
Ambas presentaciones prometen ser experienciales y sensoriales, con un escenario 360° que permitirá una visibilidad total desde todas las localidades, un despliegue técnico y creativo curado por el mismo J Balvin y una puesta en escena de alto nivel.
Habrá más de 50 bailarines colombianos y un equipo artístico de más de 70 personas en tarima acompañando al artista.
Durante las dos noches, J Balvin repasará sus grandes éxitos musicales que lo consolidan como uno de los personajes más influyentes de la música en Colombia.
La producción está a cargo de Diomar García Eventos, Stage Eventos y Siete Entertainment. Recientemente, se habilitó nuevo aforo y hay boletas disponibles en Tuboleta.com.
Aumentan las búsquedas de vuelos a Medellín
Con motivo del esperado regreso de J Balvin, las búsquedas de vuelos en Kayak para viajar a Medellín entre el 28 y el 30 de noviembre de 2025 crecieron un 75 % frente al mismo fin de semana en 2024. Este año el precio promedio de un vuelo ida y vuelta desde cualquier parte de Colombia hacia la capital de Antioquia para esas fechas es de $324.290.
En paralelo, la ruta Bogotá–Medellín mostró un incremento en búsquedas de vuelos de 98 %, y el precio promedio del vuelo ida y vuelta es de $287.510.