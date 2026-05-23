Entrevista | Movistar Arena proyecta superar por primera vez el millón de asistentes: revela inversiones y presiones por altos costos

Los escenarios multipropósitos se han consolidado como un motor de desarrollo económico para una ciudad, atrayendo espectáculos de gran interés entre los asistentes y otro tipo de eventos.
Tal es el caso de Movistar Arena, que para el 2025 aportó a la economía de Bogotá más de $500.000 millones. Y es que cuando se enciende el escenario, se dinamiza la hotelería, el transporte, los restaurantes, el turismo general y los servicios técnicos.
Por otra parte, en términos de empleo, el año pasado el recinto impulsó la generación de más de 55.000 turnos de trabajo.
Para conocer las proyecciones en 2026, los focos de inversión y los retos que atraviesa este sector tan dinámico, Valora Analitik conversó con Luis Guillermo Quintero, gerente general del Movistar Arena.
En primer lugar, Quintero dejó claro que, aunque las personas tienen referencia inmediatamente por los grandes conciertos de artistas nacionales e internacionales, el Movistar Arena alberga desde espectáculos familiares, shows de comedia y eventos deportivos, hasta asambleas corporativas, ferias y eventos privados.
Continuó explicando el balance de 2025, un año al que denominó como “excepcional, de consolidación absoluta”, con 168 eventos y más de 900.000 asistentes.
“El 2025 nos demostró que el consumo de entretenimiento en vivo ya no es una moda pasajera, sino un hábito arraigado en los colombianos. La respuesta del público fue increíble, manteniendo promedios de ocupación altísimos y consolidando a Bogotá como una parada obligada en los circuitos de giras internacionales en la región”, destacó el gerente general.
Sin embargo, los retos siguen latentes. La reforma laboral y el incremento del salario mínimo “impactan directamente los costos operativos de logística, seguridad, producción y alimentos”, aseguró Quintero.
Es por eso que, a nivel general, “el sector se enfrenta al gran desafío de mantener las boletas en precios competitivos para el público en un entorno de inflación, mientras seguimos garantizando condiciones de contratación justas y estables para las miles de personas que viven del entretenimiento en el país”.
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Proyección de eventos y focos de inversión para 2026
Al ser consultado por los eventos que van a realizar este año, Quintero fue enfático al afirmar que, “la meta es ambiciosa pero totalmente alcanzable viendo el ritmo del mercado”.
Proyecta realizar más de 170 eventos a lo largo del año, apuntando a dar un salto histórico y superar por primera vez el millón de asistentes anuales en las instalaciones.
Para lograrlo, “tenemos una cartelera imponente con artistas de talla mundial y grandes leyendas que aseguran mantener el recinto vibrando casi todas las semanas”, mencionó Luis Guillermo Quintero.
Por su parte, las inversiones estarán enfocadas en experiencia del cliente (UX), tecnología y sostenibilidad, buscando que para los asistentes, desde que ingresen, “todo fluya de manera impecable. Por eso estamos inyectando recursos en mejorar la agilidad de los accesos, optimizar la experiencia de alimentos y bebidas, y robustecer la infraestructura técnica y acústica”.
Pero además de eso, “las inversiones también van hacia la eficiencia energética, la gestión de residuos y operaciones limpias con propósito social”.
Finalmente, destacó que el Movistar Arena se proyecta como una plataforma de experiencias integrales 360. “Queremos seguir fortaleciendo las alianzas de branding y las zonas de experiencias comerciales antes y después de los eventos”.