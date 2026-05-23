Precio de la gasolina podría volver a aumentar en junio: esto dijo el Gobierno Petro

El Ministerio de Minas y Energía analiza la posibilidad de aplicar un nuevo incremento en el precio de la gasolina en Colombia a partir de junio de 2026. Así lo confirmó el ministro Edwin Palma, quien explicó que la medida hace parte del proceso de reducción gradual de los subsidios a los combustibles fósiles que actualmente adelanta el Gobierno nacional.
De acuerdo con las declaraciones del funcionario, la propuesta todavía se encuentra en etapa de evaluación conjunta con el Ministerio de Hacienda. El objetivo es determinar el impacto que tendría un nuevo ajuste en las finanzas públicas, así como en el comportamiento del mercado energético del país.
Palma indicó que la decisión final dependerá de distintos factores internacionales relacionados con el precio del petróleo, la tasa de cambio y las condiciones fiscales de Colombia. En ese sentido, señaló que el Gobierno mantiene el seguimiento permanente a las dinámicas económicas que influyen directamente en el costo de los combustibles.
El ministro también reiteró que la administración nacional busca avanzar en el desmonte progresivo de los subsidios que durante años han permitido mantener controlados los precios de la gasolina y el diésel en el territorio colombiano. Según explicó, esta estrategia pretende reducir la presión sobre las finanzas del Estado y evitar que recursos destinados a programas sociales sean utilizados para cubrir el déficit generado por los combustibles.
Otro de los puntos mencionados por el jefe de la cartera de Minas y Energía fue la necesidad de fortalecer el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC). Este mecanismo ha sido utilizado por el Gobierno para amortiguar el impacto de las fluctuaciones internacionales del petróleo y contener incrementos más drásticos en los precios que pagan los consumidores.
“El Gobierno ha sido claro en que no continuará subsidiando de manera indefinida los combustibles fósiles”, expresó el ministro durante una intervención pública. Asimismo, sostuvo que las decisiones relacionadas con los ajustes tarifarios se están tomando de manera gradual con el propósito de reducir el impacto económico sobre los ciudadanos y los sectores productivos.
Aunque todavía no se ha oficializado el porcentaje del posible incremento, el Ejecutivo aseguró que la definición sobre un nuevo ajuste se conocerá en los próximos días, una vez concluyan las evaluaciones técnicas y fiscales adelantadas por las autoridades económicas del país.