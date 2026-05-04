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Gasolina subió $400: ¿En qué ciudad es más cara y en cuál es más barata?

Con este ajuste, el precio promedio de este combustible se ubicó en $15.848.

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Gasolina en Colombia
Villavicencio se mantiene como la ciudad con el costo de la gasolina más alto. Foto: Canva.

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El pasado 1 de mayo entró en vigencia el ajuste anunciado por el Gobierno Nacional en el precio de la gasolina. El incremento fue de $400 por galón y responde a la tendencia al alza de los precios internacionales del petróleo.

El aumento se da un mes después del alza de $375 aplicada en abril y contrasta con lo ocurrido entre febrero y marzo, cuando el Gobierno aplicó dos reducciones consecutivas de $500, vinculadas a la mejora en las cuentas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Con este nuevo movimiento, el valor promedio de este energético en el país se ubicó en $15.848.

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Gasolina en Colombia
El galón de gasolina tendrá un incremento de $400. Foto: Canva

Precios por ciudad

Teniendo en cuenta las 13 principales ciudades del país, la zona que quedará con la tarifa más alta de gasolina corriente es Villavicencio, con $16.391. Esto se explica en gran parte por la distancia que separa a esta región de las refinerías y por los sobrecostes que genera el traslado de este hidrocarburo.

A esta ciudad le siguen Cali, con una tarifa por galón de $16.300; Bogotá, con $16.291; Manizales, con $16.264; Pereira, con $16.236; Ibagué, con $16.205, y Medellín, con un costo de $16.211.

En otros territorios, los precios del combustible quedaron de la siguiente manera: Montería ($16.131), Bucaramanga ($16.049), Barranquilla ($15.924) y Cartagena ($15.881).

Por su parte, los precios más bajos estarán en las ciudades ubicadas en zona de frontera, como Cúcuta ($14.252) y Pasto ($13.887).

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Tags: Gobierno, gasolina
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