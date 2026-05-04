El pasado 1 de mayo entró en vigencia el ajuste anunciado por el Gobierno Nacional en el precio de la gasolina. El incremento fue de $400 por galón y responde a la tendencia al alza de los precios internacionales del petróleo.
El aumento se da un mes después del alza de $375 aplicada en abril y contrasta con lo ocurrido entre febrero y marzo, cuando el Gobierno aplicó dos reducciones consecutivas de $500, vinculadas a la mejora en las cuentas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
Con este nuevo movimiento, el valor promedio de este energético en el país se ubicó en $15.848.
Destacado: Ecopetrol firma nuevo acuerdo con Parex para invertir US$250 millones en el Magdalena Medio
Precios por ciudad
Teniendo en cuenta las 13 principales ciudades del país, la zona que quedará con la tarifa más alta de gasolina corriente es Villavicencio, con $16.391. Esto se explica en gran parte por la distancia que separa a esta región de las refinerías y por los sobrecostes que genera el traslado de este hidrocarburo.
A esta ciudad le siguen Cali, con una tarifa por galón de $16.300; Bogotá, con $16.291; Manizales, con $16.264; Pereira, con $16.236; Ibagué, con $16.205, y Medellín, con un costo de $16.211.
En otros territorios, los precios del combustible quedaron de la siguiente manera: Montería ($16.131), Bucaramanga ($16.049), Barranquilla ($15.924) y Cartagena ($15.881).
Por su parte, los precios más bajos estarán en las ciudades ubicadas en zona de frontera, como Cúcuta ($14.252) y Pasto ($13.887).
Destacado: Colombia seguiría sufriendo por falta de gas pese a nuevas regasificadoras y proyecto Sirus