Entrevista | Estas son las innovaciones en los sistemas de pago que prepara Mastercard para los próximos años

Mastercard presentó esta semana las tendencias y las tecnologías detrás de los pagos que realizamos, con una visión a mediano plazo que incluye múltiples innovaciones para transformar y simplificar el manejo del dinero.
Muchos de estos desarrollos están enfocados en la automatización, la Inteligencia Artificial, la ciberseguridad, y en mejorar la experiencia para los usuarios del sistema financiero, no solo entre las personas, sino también con un fuerte foco en pequeñas y medianas empresas.
Durante el Innovation Forum, realizado en Miami, Valora Analitik dialogó con Federico Martínez, country manager de Mastercard para Colombia, quien destacó la relevancia de las nuevas tecnologías para el ecosistema de pagos, además de la importancia de la inclusión financiera y social a través del débito, que sigue siendo relevante en Colombia.
¿En qué consiste el Innovation Forum?
Es un evento en el que se muestra el despliegue de lo que ve Mastercard. Vemos Inteligencia Artificial, agent payments, muy fuerte esa línea, ciberseguridad, todas las plataformas y herramientas para disminuir fraude, mejorar el user experience, tokenización y autentización. Otro tema son los pagos entre negocios, no solo personas: corporate payments, B2B y SME (mediana y pequeña industria).
Hablemos de agent payments, ¿cómo explicarlo?
Cuando hablo de agent payments, es que en algún momento los usuarios ya no solo vayan a páginas web a mirar qué comprar, sino que puedan decirle a un agente: “Quiero comprar unos tenis; cuando estén en un costo de US$30, cómprelos”. Es un reto totalmente diferente que entrar a un marketplace y comprar algo; es ejecutar la tarea de un tercero.
Y eso es un gran reto porque nuestros modelos de ciberseguridad y analítica están basados en la autenticación. Y la autenticación está basada en la persona: es validar que cada usuario es real. Ahora es autenticar un agente usando unas credenciales que deben ser tokenizadas para el pago.
¿Cuáles son los retos para llevar estos desarrollos a los usuarios?
El reto de hoy es que el time to market es mucho más corto. Cada lanzamiento estamos buscando que sea en meses, muy rápido. A futuro vemos que las aplicaciones van a manejar muchas más cosas. El usuario tiene que saber que todo funciona bien, con un compendio de soluciones.
¿Qué tanto tarda un desarrollo en llegar a América Latina?
Cuando se dio el paso de banda a chip, tomó años para que llegara a Colombia. Cuando lanzamos Click to Pay, a los seis meses lo estábamos habilitando en el país con más de 500.000 transacciones. Hoy hay mucha más capacidad de aterrizar en los países sin necesidad de personalizar, sino más bien crear nuevos estándares.
Buscamos estandarización, no se hacen desarrollos a la medida, sino un estándar para que los mercados puedan estar conectados globalmente. Los consumidores se mueven en todo el mundo, si estuvieran personalizados, los pagos no se podrían realizar.
En Colombia estamos en Bre-B, es una parte para operaciones entre persona-persona y un poco para persona-empresas, que lo normal es que se mantenga en ecosistemas cerrados. Las capacidades nuestras son para que las personas se muevan entre países.
¿Cómo juega la inclusión financiera?
Estamos promoviendo el uso no tradicional de tarjetas, que antes eran del efectivo: como en transporte público, por ejemplo. Tratamos de que la gente entienda que usar sus tarjetas es más sencillo que hacer pagos en efectivo o recargas. Ofrecemos complementos como beneficios para llevar a la gente al uso masivo de tarjetas.
El débito en inclusión financiera también le da inclusión social a la gente. Cuando se puede ver la huella digital de una persona es mucho más fácil acceder a crédito. Lo que las personas compran son lo que terminan siendo. Los usuarios no deben temer mostrar huella digital.
¿Cómo ven ustedes la regulación de finanzas abiertas?
Nosotros más que manejar información, somos agregadores de data, pero la información real la tienen los bancos. Lo que buscamos es aportar el conocimiento que hemos visto a nivel global, de cómo deben ser los mejores estándares, cómo debe operar. La regulación es parte de una visión inicial, pero cuando entran muchos actores, tiene que haber reglas y parámetros.
Traemos ideas, mejores prácticas, experiencias, y eso es lo que aportamos nosotros. Nos parece importante que los ecosistemas cumplan con esa visión.