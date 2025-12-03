Davivienda revela nueva apuesta tecnológica tras negocio con Scotiabank; Bancolombia destaca evolución de marca

Los bancos colombianos más importantes, y que de paso han protagonizado las movidas empresariales de mayor tamaño este año, tuvieron un espacio central en el Innovation Forum de Mastercard, que se realiza en Miami, Estados Unidos.
Se trata de Bancolombia y Davivienda, que ofrecieron a los asistentes de sus visiones sobre la banca, los desafíos y los caminos que los han llevado a posicionarse como dos de los principales grupos financieros del país.
Como punto de partida, las dos entidades coincidieron en que la innovación solo es sostenible cuando se construye con el cliente y la gente en el centro y con transformación social que trascienda de la actividad propia de estas entidades.
Innovación de Davivienda con los clientes en el centro
Javier Suárez, CEO de Davivienda Group, aseguró que la cultura de la organización —centrada en las personas— ha sido la verdadera fuerza detrás del crecimiento y la disrupción del banco.
“Amamos a la gente más que al negocio; lo que disfrutamos es hacer las cosas para la gente”, afirmó. Señaló que la innovación no es un objetivo estratégico en sí mismo, sino la consecuencia de darle a los equipos libertad para crear, equivocarse y proponer soluciones nuevas.
Suárez recordó que la inclusión financiera “es parte del ADN de Davivienda”, un principio que llevó al lanzamiento de DaviPlata hace 13 años, cuando gran parte de la población no tenía acceso al sistema financiero por precio, geografía o temor a entrar a una oficina bancaria.
Ese camino, agregó, se ha profundizado con la transformación digital y con un compromiso claro por convertirse en “una organización que privilegie la inteligencia artificial”.
Evolución de Bancolombia a través de su marca
Por su parte, Adriana Arismendi, vicepresidente de mercadeo y ventas de Bancolombia, explicó cómo la entidad evolucionó su estrategia de marca para responder a las nuevas dinámicas del ecosistema financiero y conectar mejor con audiencias diversas, especialmente las más jóvenes.
Según Arismendi, la renovación partió de tres pilares: ampliar el alcance de la marca, desarrollar una visión simple y libre de sesgos, y crear un sistema visual más flexible para el entorno digital.
La ejecutiva resaltó que, en un contexto en el que las plataformas y contenidos compiten por la atención, la relevancia depende de entender a las personas con detalle y diseñar soluciones que respondan a necesidades reales.
Citó como ejemplo la comunidad de gamers, con la que el banco ha trabajado para crear propuestas alineadas con sus intereses. “No se trata de personalizar, sino de hacer personal”, afirmó, insistiendo en que las marcas deben actuar de forma coherente entre lo que dicen y lo que hacen.
los servicios vanes de Suárez y Arismendi coincidieron en que la innovación en el sector financiero está dejando de ser únicamente un reto tecnológico para convertirse en un ejercicio cultural y humano, donde la evolución de los servicios va de la mano con la transformación de las sociedades a las que buscan servir.
Recomendado: DaviBank entra a la competencia de las cuentas remuneradas en Colombia: así queda el nuevo ranking
Davivienda implementará nuevo servicio de agentes virtuales
En medio del evento, Mastercard anunció que Davivienda será una de las primeras entidades en implementar Mastercard Agent Pay, un programa que permite transacciones impulsadas por inteligencia en todo el ecosistema de pagos.
Esta tecnología integra funciones de pago en las recomendaciones y conocimientos personalizados que se ofrecen en las plataformas de conversación, permitiendo a los agentes digitales realizar transacciones, gestionar y optimizar experiencias de compra en nombre de los usuarios.
Según explicó a Valora Analitik Guida Souda, vicepresidenta senior de Pagos Digitales para Latinoamérica y el Caribe en Mastercard, “Davivienda, como adquirente, va a ayudar a sus comercios a reconocer que esa transacción es una transacción con un agente, y va a poder soportar el agent pay, las transacciones tocanizadas y la información que viene con eso para sus comercios. O sea, va a ayudar comercios, básicamente, a apalancarse en esta tecnología”.