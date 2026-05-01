Codirector Villamizar explica que decisión de mantener las tasas evita volatilidad en la economía de Colombia

En la más reciente sesión de la junta directiva del Banco de la República, se alcanzó un consenso para mantener la tasa de interés en 11,25 %, una decisión que sorprendió a buena parte del mercado.
El codirector de la entidad, Mauricio Villamizar, explicó que la medida respondió a la necesidad de preservar la estabilidad institucional y evitar episodios de volatilidad financiera. Según el funcionario, el análisis no se limitó a variables estrictamente técnicas, sino que también incorporó elementos relacionados con el entorno en el que opera la política monetaria.
De acuerdo con declaraciones recogidas por Bloomberg, la decisión fue adoptada de manera unánime. Villamizar señaló que, desde una perspectiva técnica, habría sido posible considerar un ajuste adicional en las tasas de interés.
Sin embargo, precisó que las decisiones del banco central no se toman en abstracto, sino dentro de un marco institucional que exige ponderar factores como la estabilidad del sistema y el funcionamiento ordenado de la economía.
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El trasfondo de esta determinación estuvo marcado por un ambiente de fricción entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República. En particular, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, había manifestado su desacuerdo con eventuales incrementos en la tasa de interés e incluso planteó la posibilidad de no asistir a la reunión de la junta directiva.
Este escenario elevó la presión sobre el emisor, que finalmente optó por mantener la tasa vigente, priorizando la continuidad de la política monetaria y reduciendo el riesgo de un episodio de mayor incertidumbre en los mercados. Para Villamizar, un cambio en medio de estas condiciones habría podido amplificar las tensiones existentes.
No obstante, el codirector advirtió que la decisión no está exenta de implicaciones. En particular, indicó que aplazar ajustes podría traducirse en la necesidad de aplicar medidas más contundentes en el futuro, con el fin de garantizar la convergencia de la inflación hacia la meta establecida por la autoridad monetaria.
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