Nuevo libro plantea las principales discusiones jurídicas en fusiones y adquisiciones empresariales en Colombia

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá fue presentado el libro “Fusiones y adquisiciones en Colombia. Anatomía del contrato de adquisición de un negocio”, escrito por Juan Diego Martínez, socio de Serrano Martínez CMA y líder de su práctica de Fusiones y Adquisiciones.
La obra, publicada por Editorial Tirant lo Blanch, aborda las principales estructuras utilizadas en Colombia para la adquisición de negocios y analiza los componentes más relevantes de este tipo de contratos desde el derecho privado colombiano y una perspectiva comparada.
Entre los temas desarrollados en el libro aparecen mecanismos de determinación de precio, declaraciones y garantías, cláusulas de indemnidad, condiciones suspensivas y obligaciones posteriores al cierre de las operaciones.
El texto también incorpora ejemplos prácticos de redacción contractual y revisa decisiones arbitrales y judiciales relacionadas con operaciones de fusiones y adquisiciones, tanto en Colombia como en otras jurisdicciones.
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Debates jurídicos sobre contratos de adquisición
La publicación recoge además algunas de las discusiones jurídicas que han surgido en la práctica transaccional del país y sobre las cuales aún no existen posiciones unificadas.
Entre ellas aparecen debates relacionados con el alcance del derecho de preferencia en la venta de acciones, la responsabilidad contractual en cláusulas de supervivencia y las implicaciones del denominado “sandbagging” dentro del derecho colombiano.
El libro está dirigido a abogados, empresarios, banqueros de inversión, académicos, jueces y árbitros vinculados con procesos de adquisición de empresas y estructuración de negocios.
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