Nu cumple cinco años en Colombia: ya supera 5 millones de usuarios y $1,1 billones en rendimientos a clientes

El sistema financiero colombiano se ha transformado rápidamente con la llegada de nuevos jugadores, principalmente neobancos y fintechs, que han ampliado la oferta de servicios para los usuarios.
En este panorama aterrizó Nu (Nubank) en Colombia, como uno de los grandes transformadores de la banca local, que viene superando sus proyecciones y tiene un balance positivo en cinco años en el mercado local.
Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia, explicó que el neobanco comenzó a operar “con una apuesta diferente, poniendo al usuario en el centro, tratando de entender sus necesidades y creando soluciones a ellos”.
Y destacó: “Empezamos operaciones en 2021 y nos encontramos una realidad con alta concentración bancaria, con costos ocultos y altas tarifas. Esos oligopolios no generan la mejor condición para los consumidores”.
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Balance de Nu en Colombia
Torres resaltó que el crecimiento ha sido “más acelerado de lo que nos habíamos imaginado”, y reveló que el balance de los primeros cinco años es 2,2 veces superior a las proyecciones iniciales.
El neobanco dio a conocer que ya superó los cinco millones de clientes en Colombia, con un foco especial en inclusión financiera, pues más de un millón de usuarios tuvieron su primera tarjeta de crédito con esta entidad.
El número de clientes de Nu representa cerca del 15 % de adultos del país y tiene presencia en el 100 % de los departamentos y en más del 95 % de los municipios, gracias a su modelo 100 % digital.
También se reportó que ya superó $10 billones en depósitos, entre cuentas y CDT, mientras que la iniciativa de préstamos personales supera los 50.000 desembolsos.
Como resultado, el neobanco se consolidó entre las cinco instituciones financieras más grandes del país y ha entregado más de $1,1 billones en rendimientos a los clientes con sus productos.
Torres destacó que la creación de productos con rentabilidad para los usuarios fue una de las grandes innovaciones de este neobanco, que posteriormente han seguido otras entidades financieras.
Nuevas inversiones y servicios
El crecimiento de Nu en Colombia se sostiene sobre una inversión continua y de largo plazo. Entre 2024 y 2026, la compañía ha invertido “cientos de millones de dólares en el país”, destinados a tecnología, talento, productos y expansión de su plataforma.
La inversión anunciada para 2026, de más de $473.000 millones, reafirma a Colombia como una apuesta de largo plazo para Nu y acompaña “una operación con escala, profundidad y relevancia en el país a gran velocidad”.
Además, Nu Colombia anunció que vendrá un despliegue masivo de Nu Plus, su programa de fidelización: “Estamos listos para escalar, hay un poco menos de un millón de personas que pueden optar por el programa, queremos hacer el rollup con más clientes”, dijo Torres.
Así se expandirá Nu Plus
Con esta iniciativa, Nu en Colombia ofrecerá rendimientos adicionales, menores intereses, cashback, para usuarios que generen movimientos que superen los $900.000 mensuales.
Este programa ofrecerá puntos, que se pueden redimir con dinero o bajar la tasa de interés que tienen las compras. Además, tiene 0,5 % de rendimiento adicional en las cajitas.
La manera de ganar los puntos depende del uso de la tarjeta: Por cada $4.000 en tarjeta de crédito es un punto, mientras que en débito se sumará un punto por cada $8.000.
De acuerdo con el cronograma del neobanco, en las próximas cinco o seis semanas se espera desplegar a todos los usuarios. Solamente la próxima semana, tres millones de sus clientes podrán aplicar a Nu Plus.
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