Líderes empresariales accederán a herramientas de IA para potenciar sus negocios en el SuiteConnect de Oracle NetSuite

Colombia se prepara para recibir por primera vez a SuiteConnect, el evento insignia de Oracle NetSuite que tiene como objetivo ayudar a los líderes empresariales a adoptar la inteligencia artificial (IA) para el mejoramiento y crecimiento de sus negocios, y donde Valora Analitik estará como medio aliado.
Esta plataforma integral, que llega a complementar e impulsar el escalamiento y desarrollo de modelos de negocios innovadores que están teniendo las empresas colombianas, se realizará el 12 de febrero en el hotel Grand Hyatt en Bogotá de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., donde asistirán clientes de NetSuite, socios, expertos en tecnología y voces influyentes de la comunidad para conversar sobre la adopción de IA, la economía y las oportunidades emergentes de crecimiento para este sector.
Y es que el foco de NetSuite es unificar procesos críticos en una única fuente de información, permitiendo que las empresas adopten rápidamente nuevas funcionalidades se adapten a tendencias emergentes y cambios regulatorios, y se expandan a nuevos mercados.
En ese sentido, el principal impulso para su realización en Colombia, explicó a este medio Gustavo Moussalli, vicepresidente senior para América Latina de Oracle NetSuite, tiene que ver con el acompañamiento y valor agregado para un sector dinámico y con grandes oportunidades de crecimiento.
Por eso, “esta edición de SuiteConnect mostrará cómo el sistema unificado de NetSuite ayuda a las empresas a aumentar la productividad y acelerar la toma de decisiones—algo esencial para navegar los desafíos empresariales actuales”, explicó el ejecutivo.
Al tiempo, agregó que ya existen organizaciones colombianas que se benefician de la suite escalable, con localizaciones que cumplen los requisitos regulatorios en el país.
Destacado: Oracle reunirá expertos en negocios y tecnología en el SuiteConnect para debatir la adopción de IA
Relevancia de fortalecer la base tecnológica en las empresas y el rol de NetSuite
Actualmente el mundo atraviesa un momento de volatilidad, y es en ese escenario donde la tecnología deja de ser un gasto operativo para convertirse en un pilar de la resiliencia empresarial.
Tras lo anterior aparece NetSuite, ofreciendo sólidas capacidades de gestión financiera, cadena de suministro, experiencia del cliente y RR. HH. en una única suite unificada para aumentar la visibilidad, ampliar los insights, mejorar la productividad y maximizar la rentabilidad.
En otro tramo, la IA y la analítica avanzada ayudan a que las organizaciones puedan gestionar desafíos, tomar decisiones más rápidas y mejor informadas, y optimizar la productividad y la rentabilidad en un entorno operativo cada vez más complejo.
Es por eso que las soluciones de gestión financiera impulsadas por IA en NetSuite automatizan tareas rutinarias como la captura de facturas y la detección de anomalías, ayudando a los equipos a reducir el trabajo manual, aumentar la precisión y mitigar el riesgo. Estas funcionalidades también permiten a las empresas identificar tendencias, pronosticar resultados y obtener insights más profundos mediante capacidades como la planificación predictiva, el reporting narrativo y el análisis conversacional de datos.
Evento clave para que empresas lideren era de la productividad
SuiteConnect es una serie de eventos gratuitos de un día que están llenos de ideas, conexiones e insights, y permiten a los clientes descubrir cómo la IA puede potenciar su negocio, brindando a los líderes empresariales herramientas prácticas para competir a nivel global, incluidos tres beneficios clave:
Conexiones impulsadas por el valor: networking con pares, socios y expertos para intercambiar ideas, fortalecer relaciones y abrir nuevas oportunidades de negocio.
En segundo lugar, conocimiento accionable: sesiones sobre cómo las empresas pueden generar confianza, optimizar la planificación y el presupuesto, y acelerar el cierre financiero con IA, así como presentar nuevas funcionalidades de IA dentro de NetSuite. También una sesión dedicada a NetSuite Analytics Warehouse y a cómo los clientes pueden obtener más valor de sus datos en la era de la IA.
De tercero, optimización del retorno de inversión: herramientas e insights prácticos para maximizar la productividad y la rentabilidad de la plataforma NetSuite.
Así las cosas, en un entorno empresarial que exige eficiencia, agilidad y adaptabilidad, SuiteConnect se posiciona como el evento clave para los líderes empresariales colombianos que buscan liderar la próxima era de la productividad.
Los líderes empresariales locales interesados en conectarse, aprender y prepararse para el futuro, pueden registrarse gratis por medio del enlace.