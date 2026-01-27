Oracle reunirá expertos en negocios y tecnología en el SuiteConnect para debatir la adopción de IA

Por primera vez, Bogotá será sede de SuiteConnect, el evento de Oracle NetSuite dedicado a mostrar cómo la inteligencia artificial (IA) está transformando las operaciones comerciales y permitiendo una toma de decisiones más informada.
El evento, programado para el 12 de febrero de 2026 en el Grand Hyatt Hotel Bogotá, promete una jornada de conversaciones de alto nivel, reuniendo a ejecutivos, expertos de la industria y clientes locales de NetSuite.
Y es que a medida que las organizaciones colombianas adoptan tecnologías que potencian los negocios, la IA está surgiendo como una herramienta práctica no solo para grandes corporaciones, sino también para pequeñas y medianas empresas. La pregunta clave para los líderes empresariales es cómo integrar la IA de manera segura, escalable y efectiva.
En ese sentido, SuiteConnect está diseñado para ofrecer orientación práctica e ideas accionables.
A lo largo del evento, los asistentes podrán participar en debates y sesiones centradas en aplicaciones reales de IA en procesos críticos de negocio, incluyendo la gestión financiera, operaciones de la cadena de suministro y la experiencia del cliente.
Además, presentaciones principales y ejemplos reales de clientes ilustrarán cómo las empresas han mejorado la eficiencia, automatizado procesos y potenciado la toma de decisiones con la inteligencia artificial integrada en los flujos de trabajo de la suite.
“El enfoque no está en la tecnología por sí misma, sino en cómo puede realmente acompañar el crecimiento de las organizaciones. Cuando la inteligencia artificial se integra en sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) en la nube, las organizaciones pueden optimizar su negocio principal, reducir fricciones operativas y responder ágilmente a condiciones dinámicas del mercado”, destaca Gustavo Moussalli, vicepresidente senior para América Latina en Oracle NetSuite.
Agenda atractiva: análisis, debates y espacios de networking
El evento contará con la participación del economista y columnista Mauricio Reina, quien brindará un análisis sobre el panorama económico actual de Colombia y explicará los desafíos y oportunidades que enfrentan las compañías locales. Su sesión vinculará las tendencias económicas con las decisiones estratégicas necesarias para seguir siendo competitivos, tanto ahora como en el futuro.
Además de las sesiones principales, SuiteConnect ofrecerá debates interactivos con expertos de NetSuite y empresas a la vanguardia en la adopción de IA. Estos espacios estarán enfocados en compartir experiencias reales sobre la implementación de la inteligencia artificial en áreas clave como finanzas, cadena de suministro y servicio al cliente.
Por otra parte, la accesibilidad es un tema central de SuiteConnect Bogotá. NetSuite enfatiza que la IA ha pasado de ser un lujo a una prioridad operativa, estando disponible e integrada de manera nativa en los sistemas de gestión empresarial y ayudando a empresas de todos los tamaños a tomar mejores decisiones cada día.
Con todo lo anterior, SuiteConnect aspira a ser más que una experiencia educativa; se posiciona como un punto de encuentro para la comunidad empresarial-tecnológica de Colombia. El evento ofrece valiosas oportunidades de networking para organizaciones, socios y expertos de la industria para compartir perspectivas, debatir desafíos e identificar oportunidades de colaboración y crecimiento.
“La eficiencia, agilidad y adaptabilidad ya no son opcionales, son esenciales. Por eso, la conversación sobre IA debe evolucionar de un concepto abstracto a una realidad inmediata para las empresas colombianas. NetSuite está comprometido a ser un aliado en esta transformación, ayudando a las compañías a aplicar la inteligencia artificial como parte práctica de sus operaciones diarias”, concluye Moussalli.
Así las cosas, SuiteConnect Bogotá ofrece inscripción gratuita para líderes empresariales locales que deseen conectarse, aprender y prepararse para el futuro.