“No subirse al viaje de la IA puede generar desventaja competitiva”: Microsoft

La inteligencia artificial está permeando cada vez más el ámbito de los negocios, transformando la operación, la seguridad y el crecimiento de múltiples industrias. Para poder potenciar ese crecimiento y servir de aliado a las empresas, Microsoft desarrolló una estrategia que incluye a su modelo Copilot.
En el marco del Microsoft AI Tour, que se llevó a cabo en Ciudad de México, Herbert Lewy, gerente general de la marca para Centroamérica y el Caribe, conversó con Valora Analitik sobre cómo avanza e impacta esta tecnología al mercado laboral.
Existe la percepción de que la IA puede reemplazar empleos. ¿Cómo trabajan para cambiar esa visión?
Desde que empezamos a hablar de transformación digital y con la disrupción de la nube, por primera vez en la historia tenemos las mismas tecnologías al mismo precio y al mismo tiempo en todo el planeta. Eso genera un empoderamiento para nuestros países y economías.
La inteligencia artificial, como tecnología de propósito general, nos permite mejorar, empoderar y amplificar nuestro ingenio y nuestras capacidades. Lo que estamos viendo es que los individuos terminan siendo mucho más productivos y generando más impacto en su diario vivir utilizando estos componentes.
De hecho, el informe Work Trend Index muestra que hoy los supervisores y gerentes están previendo que las nuevas adquisiciones de talento vengan con capacidades de utilizar IA. La ausencia de esas capacidades se entiende como una desventaja en este momento.
¿Cómo se diferencia Copilot de otros modelos de inteligencia artificial?
Cuando la inteligencia artificial generativa se masificó, el diferencial era el large language model (LLM). Hoy existen más de 11.000 modelos disponibles y probablemente cada mes aparece uno nuevo con relevancia.
Desde nuestra visión, el punto más importante no es el LLM en particular, sino el concepto de inteligencia más confianza. Eso es lo que determina el éxito de la implementación de inteligencia artificial generativa o agéntica en una organización.
Ese enfoque lo articulamos bajo Microsoft IQ, que tiene tres pilares. Uno de ellos es Copilot, el concepto de tener un copiloto mientras tú sigues siendo el piloto del entorno que gestionas.
¿Y cómo funciona esa integración?
En particular, Microsoft 365 Copilot está relacionado con el entorno de colaboración de Microsoft 365, que ya está masificado en las organizaciones con herramientas como Microsoft Teams, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook y Microsoft PowerPoint. Eso hizo que la adopción fuera muy natural.
Tenemos también Microsoft Fabric, que permite conectarse con cualquier base de datos o entorno que aloje información, ya sea trayéndola por lotes, en tiempo real o mediante mirror. Y en Foundry es posible acceder a miles de modelos, como GPT, Anthropic o Llama. Por eso, el diferencial para nosotros no es el modelo específico, sino la capa de inteligencia que se monta por encima del propósito organizacional.
Destacado: Boyacá estrena centro para formar en habilidades de inteligencia artificial
¿Cómo garantizan la protección de datos?
Tenemos una iniciativa que nuestro CEO repite constantemente: Secure Future Initiative. Todos los productos tienen que ser secure by design; primero el diseño debe ser seguro y después se lanza al mercado.
Nunca vamos a comprometer la seguridad, privacidad e integridad de la información, porque es lo más preciado que tenemos que cuidar. Por eso hablamos de inteligencia y confianza; la confianza requiere seguridad.
Además, contamos con un stack de seguridad como Microsoft Defender, Microsoft Intune y Microsoft Purview, que trabajan de manera sinérgica para asegurar que las organizaciones puedan recorrer este camino sin comprometer sus datos.
¿Qué sectores lideran la adopción?
El 100 % de las industrias, el 100 % de los mercados y el 100 % de los segmentos están abordando la inteligencia artificial, con distintos niveles de aceleración.
En la industria financiera se está adoptando a una velocidad gigante y, según informes de IDC, es donde el retorno de inversión se ve más rápidamente, con proyectos que pueden tener retornos de tres a cuatro veces.
También lo vemos en el gobierno y en el entorno académico, con casos que transforman los ciclos de enseñanza-aprendizaje. En el segmento empresarial, la adopción es más profunda; en pymes, se empieza utilizando componentes disponibles para sacar valor rápidamente.
¿Cuáles son los principales retos?
El mayor reto es cultural. Hoy no existe un problema de obsolescencia tecnológica porque en cuestión de minutos se puede adoptar la última versión disponible en la nube.
Los gaps más grandes son culturales, de capacitación, de adopción de destrezas y de cambio de paradigma. Existe la parálisis por análisis: querer tener el 100 % de los factores bajo control antes de moverse.
¿Cómo ha sido el crecimiento en América Latina?
Ha sido exponencial. Todos los informes muestran un crecimiento significativo y constante.
Estas tecnologías terminan siendo un factor de éxito para cualquier propósito organizacional. Mi ocupación es asegurar que aceleremos mucho más rápido, de manera confiable y ordenada, porque es una ventaja competitiva que nos ecualiza frente a cualquier mercado del planeta.
¿Existen limitantes estructurales?
Las limitantes no tienen que ver mayormente con el mercado, porque hoy la nube es el gran habilitador. Si se cuenta con buena conectividad a internet, ya se puede aprovechar la tecnología.
En muchos casos, lo que existe es componente legacy: sistemas antiguos que no están integrados. Eso puede impulsar a las instituciones a trabajar primero sobre ese entorno para poder apalancar los beneficios de la inteligencia artificial de manera correcta.
¿Cómo apoyan la capacitación, especialmente en pymes?
La tecnología es un medio para lograr un fin. Si no logramos adopción correcta y transformación en valor, el objetivo no se cumple.
Tenemos múltiples mecanismos: cursos y certificaciones sin costo en la nube, journeys de aprendizaje y un ecosistema amplio de socios que apoyan despliegue y adopción.
También contamos con iniciativas propias, como Enterprise Skilling Initiative, para apoyar a organizaciones de mayor tamaño, gobiernos e instituciones académicas en la adopción de capacidades y destrezas que permitan que la inteligencia artificial impacte realmente el propósito organizacional.
Destacado:La apuesta de Indra por democratizar el uso de la IA en Colombia con su nuevo centro de excelencia