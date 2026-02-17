Indra Group, en alianza con la academia y los sectores público y privado, inuguró un nuevo Centro de Excelencia de inteligencia artificial. El espacio, orientado en el desarrollo estratégico de la IA, está ubicado en Tunja (Boyacá) y apunta a impulsar la investigación en torno a la aceleración de esta tecnología.
En conversación con Valora Analitik, José Fernando Quintero, director general de Indra Group para Colombia, Ecuador, Centroamérica y el Caribe, explicó los alcances y expectativas alrededor de Nova IA.
¿Por qué se eligió Boyacá como epicentro para desarrollar este centro de excelencia?
Boyacá es una región que tiene un plan estratégico de crecimiento estructurado donde se une el empresariado, el sector público y la academia. Este último punto nos invitó a elegir Boyacá porque tenemos una población bien importante de ingenierías y de ciencias exactas, donde salen muchos chicos formados, tanto en pregrado como en posgrados a nivel nacional. Por lo tanto, es un pilar importante en la generación de talento.
Invito a todas las regiones a que vean que Boyacá es un ejemplo, pero puede venir gente de todas las regiones a participar en el centro, porque lo que queremos es que el centro permita la democratización del uso de la inteligencia artificial.
¿Por qué es relevante hablar de una adopción estratégica de la inteligencia artificial?
Es importante que se siga hablando de adoptar y entender la inteligencia artificial, más que nada en la región, por ejemplo en Colombia. Pero una adopción estratégica, una adopción real, no solo la exploración superficial de la inteligencia artificial, sino que los corporativos realmente atiendan sus retos e implementen inteligencia artificial en sus cores de negocio.
Eso aumenta la competitividad de las empresas y, al aumentar la competitividad, aumenta la inversión extranjera y la inversión local. Y al aumentar la inversión se genera un ejercicio cíclico de sostenibilidad en línea de tiempo.
Por lo tanto, vemos importante que todo lo que es la generación de talento sea una piedra angular para la sostenibilidad del centro.
¿Qué factores se deben potenciar para lograr una mejor implementación?
Si tomamos las diferentes capas que conforman la inteligencia artificial, este centro se va a dedicar específicamente a todo lo que es la parte de dominios de industria, que es la especialización en cada uno de los mercados: servicios financieros, Telco, industria y consumo, entre otros.
También en la definición de aplicaciones específicas para cada uno de los corporativos que requieran esas soluciones. El desarrollar y el crear nos va a permitir generar nuevas soluciones que van a aumentar la competitividad de cada una de las empresas y los corporativos que hagan parte del centro.
¿Cuál será la inversión y cómo se proyecta en el tiempo?
La inversión en los próximos tres años va a superar el millón y medio de dólares, en todo lo que es la parte de formación, la parte de infraestructura y todo lo que es la inversión en infraestructura.
Por supuesto, esto va a requerir una inversión constante para mantenerlo sostenible en línea de tiempo. Y esta inversión no va a ser solo de Indra, sino de diferentes actores, para que la sostenibilidad se marque a largo plazo.
¿Cómo funciona el modelo de integración para que las empresas participen?
Cualquier empresa, de cualquier tipo y de cualquier tamaño, puede plantear retos tecnológicos con el uso de inteligencia artificial. Será valorada por el integrador líder tecnológico del centro, que es Indra Group, y se pondrá a disposición de cada uno de los fabricantes para que se trabaje de manera conjunta en esa solución.
Con una inversión conjunta entre el integrador y la compañía que ponga el reto, se van a crear las soluciones. Esas soluciones van a tener la propiedad intelectual de cada una de las compañías que invierten y, por supuesto, la comercialización futura de esas soluciones para toda América Latina.
¿Cómo se articula este centro con otras iniciativas de Indra en el país?
Tenemos otro centro de excelencia que refiere a todo lo que es ciberseguridad, ubicado físicamente en Ruta N, en Medellín. Es un centro de excelencia que se complementa precisamente con la especialidad en inteligencia artificial.
Entre los dos centros pretendemos aumentar todo lo que es el conocimiento en estas dos grandes tecnologías en Colombia y en América Latina. Por ahora, lo que planteamos es asentar de mejor manera estos dos centros antes de pensar en la creación de un nuevo centro en otro país en América Latina. Nos vamos a concentrar en generar capacidades desde Colombia para toda América Latina.
¿Cuáles son las expectativas y los retos?
Tenemos unas expectativas mayúsculas. Lo que queremos es que haya mucha dinámica de generar conocimiento alrededor de la inteligencia artificial. La compañía tiene un alto nivel de responsabilidad social y queremos que la democratización de la inteligencia artificial sea el pan de cada día, y que todos los chicos sientan que pueden capacitarse y aprender.
Necesitamos creatividad. Esa es una de las grandes expectativas: que haya retos que se puedan desarrollar, que se cree un modelo económico alrededor de ellos y que muchas startups puedan crecer mucho más con este tipo de iniciativas.
¿Cómo pueden acercarse las personas interesadas o las empresas?
Van a haber convocatorias desde el centro de excelencia para participar en las cortes de formación. Las empresas también se pueden acercar a través de los canales de comunicación de Indra Group en Colombia para proponer los challenges, y allí se arman los modelos de proyecto para atender cada uno de los desarrollos y soluciones de inteligencia artificial.