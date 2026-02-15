En el marco del Microsoft AI Tour, que se llevo a cabo en la Ciudad de México, el gigante tecnológico presentó su más reciente estrategia para acelerar la adopción de la Inteligencia Artificial (IA) en las empresas. El evento reunió a líderes empresariales, especialistas en tecnología y tomadores de decisión para explorar cómo la IA está transformando la operación, la seguridad y el crecimiento de múltiples industrias, sirviendo como motor de nuevos modelos económicos y empresariales.
Con Microsoft 365 Copilot Business, la marca apuesta por un ecosistema que combina herramientas de productividad con IA diseñadas para el trabajo y aplicaciones familiares para el usuarios como Word, Excel, Outlook, entre otras. Además, de contar con una asistencia inteligente que busca ayudar a las empresas a trabajar de forma más inteligente, rápida y creativa.
Esta solución busca optimizar los flujos de trabajo al permitir resumir reuniones, hilos de chat y documentos; reducir la carga administrativa; analizar datos; crear propuestas, entre otras acciones.
La IA también se encarga de tareas repetitivas, permitiendo que los equipos se enfoquen en trabajo estratégico.
Según explicó Judson Althoff, vicepresidente ejecutivo y chief commercial officer de Microsoft, la visión de la empresa es hacer de la IA una herramienta accesible, confiable, segura y transformadora para todos. Al impulsar capacidades, reducir barreras de adopción y fortalecer la seguridad como base de la innovación.
Althoff también destacó que esta transición no es exclusiva de los grandes conglomerados, sino que la IA también está impulsando un nuevo modelo operativo para las PyMEs. Esto al facilitar el acceso a capacidades avanzadas.
Así las cosas, Microsoft 365 Copilot for Business apunta a que este tipo de empresas se encaminen hacia el ‘Frontier Firm’, un modelo organizacional avanzado que integra inteligencia artificial y agentes digitales como pilar central de su operación diaria.
No solo experimentan con IA, sino que crean equipos híbridos donde humanos y agentes digitales colaboran en la toma de decisiones y ejecución, buscando mayor eficiencia y creación de valor.
