La adopción de la Inteligencia Artificial (IA) avanza a gran velocidad, impulsada por su capacidad para transformar procesos productivos y convertirse en un aliado estratégico para múltiples industrias. Este avance no solo redefine modelos de negocio, sino que también comienza a reflejarse en la economía de los países que lideran su implementación.
El AI Economy Institute de Microsoft publica de manera semestral el AI Difussion Report, un informe que analiza la adopción global y uso de la IA generativa en más de 100 países. El reporte también explora la correlación que existe entre el desarrollo económico y su implementación.
De acuerdo con la edición más reciente, en menos de tres años, más de 1.200 millones de personas han utilizado herramientas de IA, un ritmo de adopción superior al de internet, el ordenador personal o incluso el smartphone. No obstante, sus beneficios no se están distribuyendo de manera uniforme.
El informe evidencia que en promedio la adopción de esta tecnología en el segundo semestre de 2025 se ubicó en 16,3 %, lo que se traduce en un incremento de 1,2 puntos porcentuales. Ahora, si se hace un mapeo más detallado, se puede observar que el uso de la IA en el norte global (24,7 %) es aproximadamente el doble que en el sur global (14,1 %).
Según el documento, los países con mayor PIB per cápita presentan tasas de adopción de IA significativamente más altas, mientras que las economías con menores ingresos tienden a quedarse rezagadas. Esta relación no es casual, sino estructural.
La brecha se asocia a disparidades en conectividad, energía eléctrica y capacitación técnica.También está surgiendo una nuevo desafío: el idioma. El reporte destaca que el inglés predomina en el desarrollo de estas herramientas, lo que crea barreras adicionales para comunidades con recursos lingüísticos limitados.
De hecho, al observar las economías que impulsan los avances más rápidos, el desequilibrio se hace aún más evidente.
De los diez países con los mayores aumentos en la adopción de IA, todos son economías de altos ingresos. En este caso, Corea del Sur y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) destacan en la lista, con tasas de crecimiento superiores a cuatro puntos porcentuales cada uno, lo que subraya la concentración del impulso reciente en las economías ya consolidadas en inteligencia artificial.
En última instancia, el reporte subraya que la prosperidad económica futura dependerá de la capacidad de las naciones para invertir en centros de datos y en el desarrollo de habilidades digitales para su población.
¿Cuáles son los países que lideran el ranking?
El reporte muestra que las naciones que han invertido de forma temprana y constante en infraestructura digital siguen liderando. El listado lo encabeza EAU con un porcentaje del 64 %, lo que es igual a un incremento del 4,6 % con relación al primer semestre de 2025.
A este le sigue Singapur con un 60,9 % y una aceleración del 2,3 % respecto a la primera mitad del año pasado. El podio lo completa Noruega con un 46,4 % (2,9 % +).
Corea del Sur, por su parte, resalta como el caso de éxito más claro de fin de año. Subió siete puestos en el ranking mundial (del 25.º al 18.º), gracias a la implementación de políticas gubernamentales, mejoras en las capacidades del modelo fronterizo en coreano y funciones orientadas al consumidor que conectaron con la población.
“La IA generativa se utiliza ahora en escuelas, lugares de trabajo y servicios públicos, y Corea del Sur se ha convertido en uno de los mercados de mayor crecimiento de ChatGPT, lo que ha llevado a OpenAI a abrir una oficina en Seúl”, menciona el reporte.
En el caso de América Latina, Costa Rica (26,5 %), Colombia (22 %) y México (17,80 %) sobresalen como las de mayor aceleración en adopción de esta tecnología en la región.
¿Qué impulsa ese desarrollo?
En el marco del Microsoft AI Tour, que se llevó a cabo en la Ciudad de México, Manuel Pliego, director de Asuntos Públicos de Microsoft México, abordó esta correlación.
De acuerdo con el experto, los países que le apuesten a la inteligencia artificial con consensos entre academia, gobierno e industria podrían evidenciar un mejor crecimiento. Esto aunado a que el desarrollo económico no solo acelera su adopción, sino que determina quién puede beneficiarse de ella.
“Por eso es tan importante que los países conciban este tema del motor económico, tengan un marco adecuado de reglas y trabajen en construir un ecosistema sano de manera conjunta para que se dé esta transformación”, destacó.
Pliego también mencionó que la rápida difusión de la IA está impulsada por tres fuerzas interconectadas:
- Los creadores de fronteras (investigadores y creadores de modelos que impulsan los límites de la inteligencia),
- Los creadores de infraestructura (ingenieros e instituciones que amplían los avances mediante la computación, la conectividad y las habilidades),
- Los usuarios (individuos y organizaciones que aplican la IA para aprender, crear y resolver problemas del mundo real).
“La adopción de la IA crece donde existen bases económicas sólidas y se retrasa donde no las hay”, añadió.