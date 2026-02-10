Alphabet, matriz de Google, planea emitir bonos en varias divisas, entre esos uno a 100 años en libras, algo poco común, tras la fuerte sobredemanda de su venta de US$20.000 millones.
“Quieren atraer a todo tipo de inversores, desde los que invierten en financiación estructurada hasta los que invierten a muy largo plazo”, afirmó Gordon Kerr, macroestratega europeo de Kbra.
Según información de medios internacionales, la compañía colocó ayer lunes 9 de febrero US$20.000 millones en bonos corporativos. Sin embargo, la operación se amplió desde los US$15.000 millones que se tenían previsto en el inicio, con la fuerte demanda superando los US$100.000 millones.
Cabe recordar que la compañía anunció la semana pasada que planea invertir US$185.000 millones en capital este año, una cifra superior a lo que anteriormente tienen registrado, gracias a una fuerte inversión en centros de datos para sus proyecciones en materia de inteligencia artificial.
Si se dan las cosas, sería la primera empresa tecnológica en emitir un bono centenario en casi 30 años, teniendo en cuenta la que realizó Motorola en 1997.
A detalle, el acuerdo se divide en siete tramos, siendo un bono a 40 años el de mayor vencimiento (2066), del cual esperaban que se negociara con una prima de 1,2 % sobre los bonos del Tesoro de EE. UU., pero tuvo una reducción llegando hasta 0,95 %.
Por otra parte, la venta registró la mayor demanda en los vencimientos más cortos, con los bonos a tres años colocados un 0,27 % por encima de los bonos del Tesoro estadounidense.