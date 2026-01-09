Alphabet (matriz de Google) superó oficialmente a Apple como la segunda empresa más valiosa del mundo y marca un precedente para la consolidación de las tecnológicas en el mundo.
Por primera vez desde 2019, la compañía cerró el miércoles con una capitalización bursátil de US$3.890 millones, superando los US$3.850 millones del fabricante de iPhone.
Siguiendo esa tendencia, la ventaja de Alphabet se amplió este jueves con su capitalización hasta los US$3.900 millones por encima de los US$3.800 millones de Apple, ya que las acciones de esta última cayeron casi 2 % el último día.
Alphabet fue la acción de las ‘Siete Magníficas’ (Nvidia, Microsoft, Amazon, Google, Meta, Apple y Tesla) con mejor rendimiento en 2025, al aumentar 65 %, de acuerdo con los datos de Yahoo Finance. Nvidia estuvo en el segundo lugar, con un alza de 39 %.
Este viernes, la acción de Alphabet en Nasdaq se negoció sobre los US$330,31, lo que representa un incremento de casi 2 % frente a la jornada anterior.
La relevancia del incremento de la capitalización de mercado de Alphabeth no solo es relevante por la empresa en sí, si no por lo que representan para el conjunto del mercado.
“Acorde a las estadísticas la capitalización bursátil del S&P500 al cierre del 2025 era de US$61.000 millones, y esas siete empresas suman aproximadamente US$20.000 millones, lo que nos llevaría a concluir que estas empresas suman el 33 % de la capitalización del S&P500, es decir, la tercera parte de todo el índice”, afirmó Juan Fernando Loaiza, experto de Valora Analitik.
Al cierre de 2025, la capitalización de Nvidia fue la más alta con US$4.532 millones. A esta le siguió Apple, con US$4.000 millones, Microsoft, con US$3.830 millones, Amazon, con US$2.468 millones y Meta, que cerró con un valor de mercado de US$1.920 millones.
Para Sebastián Toro, fundador de Arena Alfa, los anteriores son “valores históricos”. “Ya estamos viendo valoraciones de compañías en trillions (billones de dólares), algo que nunca se había visto, eso era impensable. Nvidia llegó a US$5 trillion (US$5 billones) recientemente, entonces es una buena época”.
De todas las compañías, a su juicio Alphabet es una de las que mejores precios relativos tiene porque integra la IA, el buscador y YouTube.
“La más cara de todas me parece Apple porque es una empresa que está cotizando a una valoración históricamente altísima, con un crecimiento muy mediocre. Microsoft me gusta más como empresa, pero está alta”, afirmó.
¿Qué ha impulsado la escalada de Google y la caída de Apple?
Para 2026, según Loaiza, el mercado tiene expectativas positivas para estas empresas, muchas de “las cuales están directamente ligadas al tema de inteligencia artificial (IA).
Y es que, precisamente, el detonante del éxito de Google tiene que ver con la implementación de la IA en el último tiempo, permitiéndole pasar de ser un gigante de internet en decadencia a convertirse en un innovador líder en esta materia.
“Aunque inicialmente se consideró amenazada por rivales más ágiles, especialmente OpenAI, Google ha utilizado su escala para reafirmar su liderazgo en el espacio de la IA, tanto en software de vanguardia como en hardware personalizado”, destacó Yahoo Finance en un artículo.
Sus chips de IA, conocidos como TPU, se han convertido en una de las mayores amenazas competitivas para Nvidia -actual compañía con mayor capitalización de mercado (US$4.470 millones)-ya que atraen el interés de Meta y Anthropic.
Además, el último modelo de IA de Google, Gemini 3, superó ampliamente a sus rivales en las pruebas de referencia del sector.
Apple también tiene varios retos como la salida de su director ejecutivo, Tim Cook -que aunque no ha sido oficial, sí se viene rumorando desde hace un tiempo-, y es que la compañía aún no ha demostrado ser líder en IA, y aunque ha avanzado en la implementación de esta tecnología en sus dispositivos no han sido los resultados esperados.
Entre tanto, los analistas esperan que Alphabet se mantenga como una de las acciones con mejor rendimiento en 2026, ampliando su enfoque de inteligencia artificial; y que el resto de compañías incursionen de manera más decidida en estos aspectos.
Nvidia por su parte, es una de la más avanzadas en IA y sus últimos negocios han estado enfocados en esta materia. La firma compró recientemente casi el 4 % de Intel para impulsar chips y plataformas de IA y computación conjunta, pero también viene avanzando en otros frentes.
En el último tiempo, el gigante de chips ha realizado inversiones y compromisos de infraestructura con OpenIA que pueden ascender hasta US$100.000 millones para construir grandes centros de datos de IA.
Las grandes tecnológicas en Colombia
Pero las repercusiones en bolsa de las siete magníficas no son un tema solo del mercado estadounidense, y es que en Colombia varias de ellas se empezaron a cotizar desde hace algunos años a través del Mercado Global Colombiano (MGC).
Los títulos de Nvidia, el gigante de chips, arrancaron a negociarse en esta plataforma de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) el 11 de julio de 2024.
Ese día marcó el inicio de las transacciones por los títulos de la empresa en pesos colombianos, permitiendo a inversionistas locales comprar y vender la acción sin necesidad de acceder directamente a mercados internacionales.
Sumado a esta, las acciones de Amazon también se negocian en el MGC como parte del grupo de valores extranjeros disponibles para inversionistas locales a través de este mercado desde antes de 2025, sin embargo, en junio de ese año la bvc reactivó la negociación de la acción de Amazon después de una suspensión temporal por un split (desdoblamiento de acciones) aprobado por la empresa.
“A uno como inversor se está permitiendo acceder en compañías que antes no se podía, sin necesidad de abrir cuentas en el exterior y estar expuesto al tema de la tasa de cambio directamente, lo cual es muy positivo”, agregó el experto.
Al respecto,Toro, Arena Alfa, manifiesta que en el MGC estas acciones de las grandes tecnológicas no son muy relevantes, pues manejan volúmenes relativamente bajos, pero tienen la ventaja de quese dejan comprar.
“Si una persona tiene montos de $100 millones para abajo puede comprar esas acciones acá. El comportamiento ha sido igual que el de EE. UU., pero hay que restar la caída del dólar”, finalizó.