Del 13 al 15 de junio se llevará a cabo una nueva edición del Festival Insaciables, una iniciativa que busca servir como vitrina para los negocios locales.
El evento tiene en la mira impulsar oportunidades de venta, posicionamiento y crecimiento para cientos de emprendedores gastronómicos. En esa línea, este año se contempla la participación de 25 restaurantes con una oferta variada.
En esta novena edición, denominada ‘Hinchas del Sabor’, los platos abundantes y los sabores tradicionales serán los protagonistas.
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Dentro de las preparaciones que los asistentes podrán encontrar se incluyen salchipapas, lechona, carnes al barril, picadas, hamburguesas, perros calientes gigantes, chicharrones, sopas, platos típicos colombianos y postres.
El año pasado, el Festival Insaciables reunió a más de 200.000 asistentes, y registró más de 250.000 platos vendidos, así como 200 comercios participantes.
El resultado se refleja en historias de emprendimientos que comenzaron vendiendo en carretas, puestos callejeros o pequeños locales, y que hoy cuentan con establecimientos propios. Además del fortalecimiento del sector, la generación de oportunidades laborales y la dinamización de la economía local.
El evento se llevará a cabo a lo largo de tres jornadas en la Plaza del Jubileo de Compensar Av. 68.