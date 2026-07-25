Solo el 0,53 % de las empresas en Colombia exportan; pero hay más de 23.000 con potencial de vender al mundo

El sector exportador ha sido uno de los más afectados por varias de las coyunturas económicas en los últimos meses. La más relevante ha sido la revaluación del peso colombiano frente al dólar y ahora se suma el incremento de aranceles de Estados Unidos a productos provenientes de varios países, entre ellos Colombia.
Entre enero y mayo, las exportaciones locales sumaron US$23.587 millones, cifra que además de reflejar estos desafíos, también exhibe un problema estructural de la economía nacional: pocas empresas venden fuera del país.
De acuerdo con cifras consolidadas por Confecámaras, la base exportadora del país sigue siendo reducida y altamente concentrada, tanto en cantidad como en sectores, aunque existen una serie de oportunidades para incrementar el número de empresas que venden al exterior.
Colombia tiene cerca de 1,75 millones de empresas actualmente, de las cuales solo 9.310 compañías exportan. Esta cifra representa apenas el 0,53 % del tejido empresarial nacional. Además, hay una fuerte asimetría en el tamaño de estas empresas exportadoras, pues el 90 % del valor exportado proviene de apenas el 3,6 % de las compañías exportadoras.
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Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las mipymes representan alrededor del 75 % de las exportadoras del país, aunque apenas concentran el 17,1 % del monto que venden. Revertir esta tendencia implica diversas acciones, parte de ellas, al interior de las compañías.
Para Nicolás Botero-Páramo, presidente de Confecámaras, exportar no es únicamente vender fuera del país. “Significa fortalecer la productividad, adoptar estándares internacionales, innovar, comprender nuevos mercados y desarrollar capacidades que permitan competir de manera sostenible”.
¿Colombia podría exportar más?
El gremio considera que existe una oportunidad para iniciar, consolidar o escalar procesos de internacionalización.
El análisis arrojó que más de 23.000 empresas colombianas cuentan con potencial exportador, especialmente en sectores como manufactura, agroindustria y servicios, pero se deben fortalecer sus capacidades.
Con esa visión, Confecámaras y la Red de Cámaras de Comercio ayudarán a empresas a identificar mercados especializados, asistencia técnica y conexión comercial, a través de Colombia Exporta Valor, un programa recién puesto en marcha y que espera cumplir varios objetivos.
Según el gremio, la iniciativa busca fortalecer la competitividad de las empresas desde las regiones, bajo la premisa de que internacionalizar un negocio no solo implica vender en el exterior, sino desarrollar capacidades que también mejoran la productividad, la innovación, la sostenibilidad y el crecimiento, incluso antes de concretar la primera exportación.
“Con Colombia Exporta Valor queremos cerrar esa brecha, fortaleciendo las capacidades de las mipymes para que puedan competir en mercados internacionales de manera sostenible. Exportar no es solo vender en otro país; es innovar, elevar la productividad y generar más desarrollo para las regiones”, dijo Yeinni Patiño, vicepresidente de Competitividad de Confecámaras.
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Las diferencias entre regiones también muestran que el potencial exportador del país continúa siendo desigual. Cifras del DANE revelan que en el último año los mayores crecimientos en ventas al exterior se registraron en Casanare, con un incremento de 300 %, seguido por Meta, con 274 %, y Nariño, con 206 %, lo que evidencia que algunos departamentos han logrado acelerar su inserción en los mercados internacionales.
Sin embargo, esa dinámica no se refleja de manera uniforme en todo el territorio. Incluso con avances en algunas regiones, departamentos como San Andrés, Caquetá y Guainía continúan entre los que menos exportan del país.
Esta situación, según Confecámaras, evidencia la necesidad de ampliar la base exportadora y fortalecer las capacidades empresariales para que más compañías puedan acceder a mercados internacionales.