Empresa antioqueña proyecta incrementar hasta un 30 % sus ventas en 2026; revela planes de internacionalización y nuevo producto

El mercado global de productos de belleza profesional y cuidado personal continúa su expansión sostenida, pues de acuerdo con estimaciones de Grand View Research, alcanzó un valor de US$128.640 millones en 2025 y se proyecta que llegue a US$222.330 millones en 2033, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,1 % entre 2026 y 2033.
La tendencia se refleja en Colombia, donde la demanda de soluciones que equilibran innovación tecnológica, calidad superior y precios accesibles ha impulsado a la industria local a niveles de competitividad internacional.
Según Andrés Betancur, gerente general de Cosmos, “los consumidores han mostrado una mayor preferencia por productos que combinen tecnología y calidad a un precio justo, priorizando soluciones integrales que ofrezcan innovación, confianza y una experiencia completa”.
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En ese escenario, Cosmos impulsa una nueva generación de herramientas capilares con el lanzamiento de su nueva Multi Styler con tecnología BLDC Velvet.
A detalle, es una herramienta diseñada para ofrecer un estilizado profesional con el máximo cuidado de la fibra capilar. Además, a este hito se suma la incorporación de la pinza Pollux con tecnología infrarroja.
La apuesta tecnológica tendrá su escenario principal en ExpoBelleza, el evento que se realiza del 11 al 14 de junio en Plaza Mayor, Medellín, y que proyecta una asistencia de 127.000 visitantes.
“Nuestra meta es poder llegar a impactar a todos los hogares colombianos, llevando productos de calidad al alcance de todas las personas. Esperamos que esta participación en espacios de alto tráfico nos permite conectar de manera directa con el consumidor final y fortalecer nuestra presencia en el mercado”, señaló el ejecutivo.
En términos de impacto económico, la compañía reporta un crecimiento del 57 % durante el primer trimestre frente al mismo periodo de 2025.
Para el cierre de 2026, la empresa proyecta una expansión de sus ventas de entre el 25 % y el 30 %, consolidando una operación que hoy genera más de 100 empleos directos y que mantiene una cobertura estratégica en ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.
Finalmente, la hoja de ruta estratégica de la organización para este año contempla el salto hacia la internacionalización, con el objetivo de conquistar el mercado centroamericano y ampliar su impacto Sudamérica.