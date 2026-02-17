Boyacá estrena centro para formar en habilidades de inteligencia artificial

Nova IA. Ese es el nombre del nuevo centro de excelencia de inteligencia artificial desarrollado por Indra Group en alianza con el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y ProBoyacá.
La iniciativa apunta a impulsar la investigación y el desarrollo de la IA, forma talento y transferir esas soluciones a sectores clave de la economía en América Latina como Administraciones públicas y sanidad; energía; petróleo y gas; servicios financieros; industria y consumo; y telecomunicaciones y media.
El Centro de Excelencia, que además contará con el apoyo de proveedores globales de servicios de computación en la nube y gestión de datos para empresas, como AWS, IBM, Microsoft Azure y SAP, operará como un laboratorio de innovación y prototipado especializado en esta tecnología.
José Fernando Quintero, director general de Indra Group para Colombia, Ecuador, Centroamérica y el Caribe, destacó que “con NovaIA fortalecemos capacidades en Colombia para responder a necesidades reales del país y aportar a la transformación digital de América Latina. Esta alianza impulsa talento, investigación aplicada y transferencia de soluciones que mejoran productividad, servicios y decisiones basadas en datos”.
Destacado: La apuesta de Indra por democratizar el uso de la IA en Colombia con su nuevo centro de excelencia
¿Qué hace diferente a este centro?
NovaIA está conformado por cinco salas especializadas que permiten abordar el ciclo completo de experimentación en el uso de la inteligencia artificial, desde la ideación hasta la implementación segura y responsable de soluciones en entornos reales:
- Ideación y diseño: espacio para la cocreación de conceptos, definición de casos de uso y diseño de soluciones centradas en IA, promoviendo dinámicas de innovación abierta.
- Laboratorio técnico: área dedicada al desarrollo, entrenamiento y validación de modelos de IA generativa, agentes de IA y automatización inteligente. Este laboratorio opera bajo esquemas colaborativos con startups, proveedores tecnológicos e hiperescaladores, garantizando que los prototipos sean escalables y orientados a la creación de valor para las personas usuarias.
- Visualización y demostración: sala para la presentación interactiva de prototipos, simulaciones y resultados de pruebas.
- Datos y gobierno: enfocada en la gestión responsable de datos, incluyendo aspectos de gobernanza, ética, sostenibilidad y cumplimiento normativo.
- Infraestructura y seguridad: espacio técnico para la implementación de arquitecturas robustas, seguras y escalables que soporten los desarrollos de IA. Su diseño incorpora tecnologías de vanguardia provenientes del ecosistema global de innovación, lo que habilita experiencias de las personas usuarias estables, continuas y preparadas para escenarios de crecimiento.
El centro también contará con cuatro programas de formación en IA que se concentrarán cuatro ejes: automatización de procesos de y cloud computing; datos cloud con IA; diseño de metaprompting para IA generativa, e inteligencia artificial aplicada.