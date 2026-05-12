Grupo Nutresa reorganizará categorías en varios mercados y ajusta sus proyecciones para 2026

Grupo Nutresa tuvo su conferencia de resultados del primer trimestre de 2026 tras haber reportado pérdidas por $15.336 millones en ese periodo de tiempo. En la llamada, la compañía empezó informando una nueva reorganización empresarial por categorías.
Explicó que esta decisión surge tras un proceso de reflexión orientado a simplificar y unificar las operaciones regionales, con el objetivo de agilizar la toma de decisiones y la implementación de estrategias en las distintas geografías donde opera.
Así, se eliminarán tres estructuras regionales que anteriormente concentraban información operativa.
Uno de los cambios más relevantes, explicó Nutresa, es que los resultados de la operación en Chile pasarán a integrarse dentro de las respectivas categorías globales de negocio. De esta manera, el negocio de café incluirá las ventas de Café Chile, así como las categorías de té y bebidas.
Adicionalmente, las líneas de pastas, chocolates, confitería y snacks serán reportadas bajo sus correspondientes unidades de negocio.
Por otra parte, el segmento de alimentos al consumidor incorporará la operación de restaurantes en Colombia. Además, la división de helados consolidará todos los negocios regionales de esta categoría, incluyendo las plataformas de helados empacados en Centroamérica y el Caribe.
Informó que el segmento de servicios de alimentación será reportado de manera independiente, debido a las características particulares de este negocio de distribución.
En otra línea, la compañía aseguró que, tras la emisión del bono perpetuo realizada en abril, espera mantener una sólida posición de caja y reducir gradualmente su deuda durante 2026, especialmente la deuda local en Colombia ante el contexto electoral de junio.
Asimismo, descartó por ahora nuevas emisiones de capital preferencial y señaló que el apalancamiento seguirá disminuyendo tras alcanzar niveles cercanos a 1,2 veces. Además, explicó que los préstamos intercompañía utilizados recientemente son operaciones “back to back” para optimizar el uso del efectivo internacional y no representan deuda estructural adicional.
Al referirse sobre su desempeño operativo, Nutresa indicó que en el primer trimestre logró financiar su capital de trabajo sin recurrir a deuda adicional, apoyado en una mejor gestión de inventarios y cuentas por pagar.
La empresa prevé reducir aún más el capital de trabajo en los próximos trimestres y destacó que mantiene coberturas amplias frente a la volatilidad de commodities como cacao, azúcar, café, electricidad y gas. Aunque reconoció impactos moderados por el alza en energía y combustibles, estimó que estos no superarían el 1 % de sus ingresos.
También afirmó que el consumo en Colombia e internacionales se mantiene estable, pese al entorno electoral, y resaltó que incluso redujo precios en algunas referencias durante el trimestre para impulsar volúmenes de venta.
En cuanto a crecimiento, Nutresa confirmó que continúa explorando oportunidades en Venezuela, mercado donde espera cerrar 2026 con ingresos entre US$6 millones y US$10 millones, tras obtener utilidades por US$14 millones el año pasado. La compañía considera que ese país podría convertirse en un motor relevante de crecimiento entre 2027 y 2028.
Destacado: Grupo Nutresa registró pérdidas por $15.336 millones en el primer trimestre tras dispararse gastos financieros
Expectativas de Grupo Nutresa para el cierre de 2026
Jaime Gilinski, CEO del Grupo, aseguró que buscarán un crecimiento de los ingresos de entre un dígito alto y doble dígito, equilibrado entre la actividad local y la internacional.
Mientras que, en el margen Ebitda, este permanecerá en un rango de 19 % a 20 %, porcentajes equivalentes a US$1,15 millones y US$1,25 millones.
La ejecución de Capex se ubicará alrededor del 2,8 % de las ventas totales del año, destinada a fortalecer capacidades existentes y al desarrollo de nuevas iniciativas para impulsar el crecimiento.
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