DiDi apuesta todo al fútbol amateur de Bogotá y amplía su estrategia de transporte con descuentos

La opción DiDi Moto amplió hasta el 31 de marzo de 2026 la estrategia “Miércoles de Fútbol” en Bogotá, una promoción que conecta el transporte en moto con el arrendamiento de canchas de fútbol amateur. Desde su lanzamiento en noviembre de 2025, la iniciativa suma 4.677 solicitudes de arrendamiento hacia y desde escenarios deportivos en la ciudad.
El impacto se refleja en la demanda: los desplazamientos relacionados con canchas de fútbol los miércoles entre las 5:00 p. m. y las 11:00 p. m. aumentaron 38 % frente a otros días en horarios similares. Más de 50 canchas, ubicadas en 19 localidades, hacen parte de la promoción que ofrece cupones de hasta 50 % de descuento en trayectos realizados con DiDi Moto.
La distancia promedio de estos recorridos es de 7,1 kilómetros. En total, las más de 4.600 solicitudes registradas representan cerca de 32.660 kilómetros recorridos para asistir a partidos entre semana. El 34 % de los trayectos son cortos, de menos de cinco kilómetros, mientras que el 66 % corresponde a recorridos medianos o largos, lo que evidencia desplazamientos entre distintas zonas de la capital.
El contexto también tiene respaldo en salud pública. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que la actividad física regular contribuye a reducir síntomas de ansiedad y depresión y mejora el estado de ánimo, especialmente cuando se integra de forma constante a la rutina y se realiza en espacios de interacción social.
El estudio “Empoderar la movilidad con la tecnología: Transporte privado en moto para comunidades más seguras y equitativas en América Latina”, encargado por DiDi a Access Partnership, indica que los usuarios que se movilizan con esta opción tecnológica ahorran en promedio 29 minutos diarios en sus desplazamientos. En un año, ese ahorro equivale a 109 horas.
Si se compara con una jornada laboral estándar en Colombia de 48 horas semanales, esas 109 horas representan más de dos semanas completas de trabajo. En términos prácticos, es tiempo que puede destinarse a actividades productivas, familiares o deportivas.
Los datos muestran que el miércoles se consolidó como el día con mayor dinámica hacia canchas de fútbol amateur. A diferencia del fin de semana, cuando predominan ligas organizadas y torneos formales, la mitad de semana concentra encuentros entre amigos, empresas y barrios. Esa regularidad convierte el miércoles en un punto fijo dentro de la agenda urbana.
Entre las canchas más frecuentadas en este día están Soccer Club Centro, en Los Mártires; Campín 5 – La sede oficial del Fútbol, en Teusaquillo; Canchas Futboleros Héroes, en Chapinero; La Grama F6, en Engativá; y Canchas Sintéticas Six Sensation Bosques de Hayuelos, en Fontibón. Estos puntos concentran buena parte de los desplazamientos registrados por la aplicación.
La cifra acumulada de 32.660 kilómetros recorridos equivale a cruzar Colombia de sur a norte más de 20 veces, tomando como referencia la distancia aproximada entre Leticia y Riohacha. Es una dimensión que ilustra el volumen de movilidad asociado a partidos de mitad de semana en menos de cuatro meses.
“Decidimos extender los ‘Miércoles de fútbol’ ya que la respuesta de los usuarios arrendadores y usuarios arrendatarios ha sido muy positiva”, señaló Nicolás Dib, director para DiDi Moto Hispanoamérica. Según la compañía, el cupón de hasta 50 % aplica tanto para el trayecto de ida como de regreso.
Con más de 50 escenarios vinculados en 19 localidades, la estrategia convierte al fútbol amateur en un eje de movilidad recurrente. Los datos muestran que el deporte entre semana no solo activa canchas y barrios, sino que también reorganiza los flujos de transporte en la capital.