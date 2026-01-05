James Rodríguez ya tendría nuevo equipo y sería uno de los mejor pagados de toda la liga

James Rodríguez, el ‘10’ y capitán de la Selección Colombia, está muy cerca de firmar con Columbus Crew de la Major League Soccer (MLS), según reportes periodísticos publicados por medios internacionales. El volante cucuteño de 34 años quedó libre tras su salida de Club León de México a finales de 2025 y desde el 1 de enero su futuro empezó a tomar rumbo con negociaciones avanzadas en Estados Unidos.
Si se concreta la operación, se especula con que James ganaría alrededor de US$5 millones por temporada (cerca de $18.000 millones). Ese monto lo convertiría en el futbolista con mayor salario dentro de Columbus Crew, superando los más de US$3 millones que percibe actualmente el extremo uruguayo Diego Rossi.
La cifra proyectada también lo ubicaría entre los mejor pagados de toda la MLS, aunque todavía por debajo de las estrellas mejor remuneradas del torneo como Lionel Messi, que recibe más de US$20 millones anuales en Inter Miami, y Son Heung-min, quien supera los US$11 millones en Los Angeles FC, de acuerdo con datos de Inside World Football.
Además, analistas señalan que la MLS viene incrementando de manera sostenida sus salarios desde 2023, con más jugadores superando el umbral de US$5 millones y con una masa salarial total al alza. Para James Rodríguez, esta operación significaría un contrato competitivo dentro del top salarial del campeonato estadounidense.
¿Qué posición ocuparía James Rodríguez dentro de los mejor pagados en la MLS?
De acuerdo con la información disponible sobre salarios en la MLS, Lionel Messi es el jugador con mayor ingreso del torneo, seguido por Son Heung-min. En ese contexto, el contrato proyectado para James lo ubicaría cerca del Top 15 de los mejores salarios de la liga.
Para Columbus Crew, su llegada representaría un salto económico en su nómina. El club se mueve históricamente en la zona media de gasto salarial dentro de la MLS y la inclusión de un jugador como el capitán de la Selección Colombia modificaría de forma significativa esa estructura.
Esto también marca una diferencia frente a otros clubes como Inter Miami, Los Angeles FC o Atlanta United, donde las inversiones salariales han sido más agresivas y sostenidas como parte de sus proyectos deportivos y comerciales.
¿Cuál sería el impacto económico y deportivo para James Rodríguez?
El posible contrato de James no solo tendría impacto en su economía personal, sino también en el mercado de la MLS, que continúa apostándole a jugadores con trayectoria internacional para aumentar su posicionamiento. Su presencia elevaría los niveles de atención mediática, asistencia a estadios, venta de camisetas y posibles acuerdos comerciales.
Por otra parte, para la selección Colombia tener al ‘10’ compitiendo en una liga con alta exposición internacional puede ser clave de cara al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos. James busca continuidad, minutos de juego y estabilidad deportiva, un factor que en sus últimos clubes estuvo marcado por altibajos.
Otro factor a tener en cuenta es que, en su paso por Rayo Vallecano, se agotaron sus camisetas y en León se registraron récords de asistencia impulsados por hinchas colombianos. Su nombre continúa generando atractivo en taquilla y mercado, algo que Columbus Crew podría capitalizar.
Columbus Crew ya fue campeón de la MLS en 2008, 2020 y 2023, pero no ha contado recientemente con figuras de esta magnitud. De concretarse el fichaje, el club sumaría un jugador de alto perfil, con pasado en Real Madrid y Bayern Múnich, y efecto directo tanto en lo deportivo como en el posicionamiento del equipo en Estados Unidos y Latinoamérica.