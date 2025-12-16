James Rodríguez será imagen de una importante marca tecnológica en Colombia en 2026

La marca tecnológica nubia confirmó que James Rodríguez será su embajador oficial en Colombia durante 2026, como parte de su estrategia para fortalecer posicionamiento tras casi un año de operación en el país. La compañía busca ganar participación en segmentos de alto crecimiento como gaming móvil, multitarea y creación de contenido, donde el desempeño del dispositivo es uno de los principales factores de compra.
El anuncio se da en un contexto de fuerte competencia en el mercado colombiano de smartphones. Datos del sector indican que la gama media concentra la mayor parte de las ventas, impulsada por usuarios que priorizan batería, pantallas de alta frecuencia y capacidad de procesamiento. En ese escenario, la empresa ha enfocado su oferta en dispositivos con buen rendimiento a precios accesibles.
La elección del capitán de la Selección Colombia responde también a criterios de alcance y reconocimiento. James Rodríguez es uno de los futbolistas colombianos con mayor visibilidad internacional y presencia digital, lo que permite conectar con audiencias jóvenes y usuarios intensivos de tecnología, un perfil clave para marcas que compiten por volumen y recordación.
Desde la compañía explican que la alianza va más allá de una campaña publicitaria y se integra a una narrativa global enfocada en rendimiento constante, estabilidad y potencia, atributos que busca trasladar a su portafolio en el país.
James Rodríguez como activo de marca tecnológica
Daniela Jiménez, Gerente de Mercadeo de la marca para Colombia, explicó que la elección del futbolista se basó en su liderazgo y afinidad con la tecnología. Según la directiva, James representa el rol de un “10” que organiza, ejecuta estrategias y lidera, una figura que encaja con el mensaje que la empresa quiere comunicar sobre desempeño y eficiencia.
La ejecutiva también destacó la relación del jugador con los videojuegos y los dispositivos de alto rendimiento. De acuerdo con Jiménez, James valora equipos rápidos y estables, capaces de soportar largas sesiones de uso, una exigencia común entre usuarios gamer y creadores de contenido. Esta conexión entre deporte de alto nivel y tecnología de consumo se ha vuelto cada vez más frecuente a nivel mundial, según análisis del sector tecnológico.
Portafolio, crecimiento y planes para 2026
Durante el último año, la compañía introdujo en Colombia modelos como los Neo 3 y Neo 3 GT, dirigidos al público gamer; los Focus 2 y Focus 2 Ultra, orientados a fotografía y video; y el nubia Air, un dispositivo ultradelgado con certificaciones de resistencia IP68, IP69 e IP69K. Todos comparten elementos como eficiencia energética, software optimizado y buena disipación térmica, según información de la empresa.
Recomendado: James Rodríguez se convierte en el nuevo embajador de cerveza Águila: estos son los detalles
Para 2026, los planes incluyen ampliar el catálogo, reforzar la oferta gamer, incrementar puntos de venta y fortalecer tecnologías relacionadas con cámaras, autonomía de batería y rendimiento general.