Con James Rodríguez a la cabeza y varias sorpresas, Lorenzo presentó prelista de convocados al Mundial

En medio de una rueda de prensa encabezada por el director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, el estratega dio a conocer la prelista de 55 jugadores bloqueados por el cuerpo técnico, de la cual posteriormente serán escogidos los 26 futbolistas que representarán al país en la Copa del Mundo.
Dentro del grupo preliminar aparecen varios nombres habituales en las convocatorias recientes de la selección, entre ellos James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Jhon Arias, David Ospina y Rafael Santos Borré, quienes han sido constantes en procesos anteriores.
No obstante, la prelista también incluye jugadores que generan sorpresa y que comienzan a perfilarse como opciones para integrar la nómina definitiva de cara a la cita mundialista. Algunos de estos nombres aparecen por primera vez en el radar del cuerpo técnico, mientras que otros buscan consolidarse como alternativas en distintas posiciones del campo.
A continuación, la lista de los 55 jugadores incluidos en la prelista de la Selección Colombia:
Arqueros
- Camilo Vargas
- David Ospina
- Álvaro Montero
- Aldair Quintana
- Andrés Mosquera Marmolejo
- Kevin Mier
Defensas
- Álvaro Angulo
- Santiago Arias
- Cristian Borja (que estaría en duda por su lesión)
- Juan David Cabal
- Carlos Cuesta
- Willer Ditta
- Jhon Lucumí
- Deiver Machado
- Andrés Felipe Román
- Johan Romaña
- Dávinson Sánchez
- Johan Mojica
- Yerry Mina
- Yerson Mosquera
- Daniel Muñoz
- Edier Ocampo
- Junior Hernández
Mediocampistas
- Jhon Arias
- Yaser Asprilla
- Jordan Barrera
- Wilmar Barrios
- Jamilton Campaz
- Johan Carbonero
- Jorge Carrascal
- Kevin Castaño
- Carlos Andrés Gómez
- Sebastián Gómez
- Juan Guillermo Cuadrado
- Nelson Deossa
- Edwin Cetré
- Jefferson Lerma
- Jhon Stiven Mendoza
- Juan Camilo Portilla
- Richard Ríos
- Juan Fernando Quintero
- Juan Manuel Rengifo
- Johan Rojas
- Jhon Solis
- Sebastián Villa
- James Rodríguez
Delanteros
- Jhon Córdoba
- Jhon Durán
- Juan Camilo Hernández
- Luis Suárez
- Neiser Villarreal
- Kevin Viveros
- Luis Díaz
- Rafael Santos Borré