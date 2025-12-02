James Rodríguez se convierte en el nuevo embajador de cerveza Águila: estos son los detalles

La empresa de bebidas Bavaria anunció la llegada de James Rodríguez como nuevo embajador de cerveza Águila en un momento clave para el fútbol colombiano, debido a que la Selección Colombia regresa al Mundial de Fútbol 2026.
La alianza se enmarca en el territorio de marca ‘El fútbol es con Águila’, que reafirma el papel de Bavaria como uno de los principales impulsores del deporte colombiano.
La relación de Bavaria con James y el fútbol colombiano está marcada por una historia de apoyo al talento nacional. A los 12 años, Rodríguez brilló al ganar el Pony Fútbol, el torneo juvenil más reconocido del país, iniciando una carrera que lo llevaría a la cima del deporte a nivel global.
Por su parte, Cerveza Águila, como aliado estratégico, ha estado presente en los hitos más emblemáticos de la Selección Colombia y las ligas locales, apoyando por más de 30 años a los ídolos y promesas emergentes.
“Hoy celebramos una noticia que nos llena de orgullo. La llegada de James como embajador de nuestra Cerveza Águila refleja el poder que tiene el deporte para unirnos e inspirarnos. En Bavaria creemos en el talento que mueve al país y acompañar a un jugador que ha sido clave en el regreso de Colombia al Mundial reafirma nuestro compromiso con el fútbol y con millones de hinchas que viven esta pasión. Águila seguirá siendo el símbolo de unión y celebración en cada emoción que nos regala la Selección”, afirmó Sergio Rincón, presidente de Bavaria.
James será la imagen central de todas las campañas y activaciones de Águila hasta 2027, fortaleciendo la presencia de Bavaria en los espacios donde se construye identidad y orgullo nacional.
La trayectoria de James
James Rodríguez, el ‘10’ de la Selección Colombia, ha sido reconocido por su talento que lo llevó a brillar en el fútbol internacional, destacándose en clubes como el Real Madrid, Bayern Múnich y Everton, y fue el máximo goleador del Mundial de Brasil 2014.
Nacido en Cúcuta en 1991, comenzó a destacar a temprana edad al ganar el Pony Fútbol en Medellín a los 12 años, un torneo que marcó el inicio de su carrera profesional. Su talento lo llevó a debutar en el fútbol profesional con Envigado F.C., desde donde dio el salto a ligas internacionales en Argentina, Portugal, España, Alemania, Qatar y Grecia, convirtiéndose en un referente del fútbol global.
Su consagración llegó en el Mundial de Brasil 2014, donde deslumbró al mundo con su habilidad, anotando seis goles que lo hicieron merecedor del Botín de Oro como máximo goleador del campeonato y del Premio Puskas de la FIFA por el mejor gol del torneo.
La sobresaliente participación de James consolidó su paso al Real Madrid, uno de los clubes más importantes del mundo, en una de las noticias más representativas de la historia del fútbol colombiano.