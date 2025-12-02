Las 10 camisetas de fútbol más vendidas en 2025: Messi y Cristiano siguen moviendo el mercado

Datos reportados por Euroméricas Sport Marketing muestran que el Real Madrid lideró las ventas mundiales de camisetas de fútbol con 3.133.000 unidades, seguido por Barcelona con 2.940.000 y Paris Saint-Germain con 2.546.000.
El informe revela una tendencia clave para la industria: la masificación del mercado en Estados Unidos y la vigencia económica de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.
Uno de los hallazgos más relevantes es la irrupción del Inter Miami, que alcanzó 2.166.000 camisetas vendidas y se instaló en el top cinco global, superando a gigantes históricos del fútbol europeo.
El club estadounidense, impulsado por la presencia de Messi, aparece junto a Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich y PSG, un hecho inédito para una franquicia de apenas una década en competencia.
El mercado sudamericano también exhibe cifras inesperadas. Boca Juniors vendió 1.933.000 camisetas, ubicándose por encima de Manchester United (1.855.000), Chelsea (1.422.000) e incluso Al-Nassr (1.281.000), pese al impacto de Cristiano Ronaldo. Flamengo, con 1.677.000 ventas, completa la presencia latinoamericana entre los diez clubes más comerciales del planeta.
La persistencia de Messi y Cristiano en el negocio es otra conclusión relevante. Aunque ambos superan los 37 años y compiten en ligas alejadas de Europa, sus marcas personales continúan entre las más poderosas del deporte mundial. Ambos aún persiguen la meta de 1.000 goles oficiales, un desafío que sigue alimentando interés, cobertura y demanda.
Top mundial de camisetas más vendidas por clubes en 2025
Según Euroméricas Sport Marketing, así quedó el ranking global:
- Real Madrid — 3.133.000
- Barcelona — 2.940.000
- Paris Saint-Germain — 2.546.000
- Bayern Múnich — 2.377.000
- Inter Miami — 2.166.000
- Boca Juniors — 1.933.000
- Manchester United — 1.855.000
- Flamengo — 1.677.000
- Chelsea — 1.422.000
- Al-Nassr — 1.281.000
El ascenso del Inter Miami confirma un cambio estructural en el negocio. El crecimiento del fútbol en Estados Unidos y la expansión de la MLS apuntan a una industria con mayor capacidad de consumo que muchas ligas tradicionales.
El conocido “efecto Messi” demuestra que una sola figura puede modificar el mapa comercial del deporte. En 2025, el club vendió más camisetas que Chelsea, Flamengo y Manchester United, superando barreras históricas para los clubes fuera de Europa.
Ranking mundial de jugadores que más camisetas vendieron en 2025
El listado individual muestra una transición generacional, con Lamine Yamal superando por primera vez a Messi y Cristiano. Así quedó el top:
- Lamine Yamal (Barcelona) — 1.315.000
- Lionel Messi (Inter Miami) — 1.278.000
- Robert Lewandowski (Barcelona) — 1.110.000
- Kylian Mbappé (Real Madrid) — 1.020.000
- Vinícius Jr. (Real Madrid) — 992.000
- Giorgian de Arrascaeta (Flamengo) — 975.000
- Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) — 925.000
- Bruno Fernandes (Manchester United) — 878.000
- Harry Kane (Bayern Múnich) — 867.000
- Rodrygo (Real Madrid) — 798.000
El caso de Yamal es clave: un jugador de 17 años ya lidera ventas en el mundo, convirtiéndose en uno de los activos más valiosos para el mercado deportivo.
Su ascenso contrasta con la continuidad comercial de figuras de largo recorrido como Messi y Cristiano, quienes siguen entre los más vendidos del mundo pese a competir en ligas con menor exposición internacional.