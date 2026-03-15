El piloto colombiano Sebastián Montoya inició su segunda temporada en el Campeonato de Fórmula 2 de la FIA con metas claras: competir por victorias, mantenerse en la pelea por el título y consolidar su camino hacia la Fórmula 1. En charla con Valora Sports, el piloto analizó su proceso de adaptación a la categoría, el papel que juegan los patrocinadores en su carrera y la mentalidad con la que afronta un año que puede marcar un punto clave en su trayectoria.
Montoya compite actualmente con el equipo Prema Racing, una de las escuderías más fuertes de la categoría y que ha sido plataforma de varios pilotos que luego llegaron a la Fórmula 1. El colombiano debutó en la Fórmula 2 en 2025 y ahora encara su segundo año en un campeonato que es considerado el último paso antes de la máxima categoría del automovilismo mundial.
La temporada 2026 comenzó en el circuito de Albert Park, en Melbourne, Australia. Allí terminó noveno en una carrera marcada por incidentes, interrupciones y varias intervenciones del safety car. El colombiano partió desde la posición 15 en la parrilla, logró remontar durante la competencia y llegó a rodar en séptimo lugar antes de recibir una penalización de cinco segundos por un incidente en pits, lo que finalmente lo dejó dentro de la zona de puntos.
El resultado representó un inicio competitivo para el piloto colombiano en un campeonato que reúne a varios de los principales talentos jóvenes del automovilismo mundial. En la Fórmula 2 participan 22 pilotos distribuidos en 11 equipos y el calendario acompaña la mayoría de fechas del campeonato de Fórmula 1, lo que convierte cada fin de semana en una vitrina directa frente a las escuderías de la categoría reina.
La adaptación a la Fórmula 2 y la presión de competir por resultados
Después de una primera temporada dedicada en gran parte al aprendizaje, Montoya reconoce que su mentalidad para el segundo año cambió. La experiencia acumulada lo obliga a exigir más resultados y a evaluar cada fin de semana con mayor rigor competitivo.
“Ya teniendo la experiencia y la velocidad que tengo, uno es mucho más exigente con todo. Los resultados que quieres son más altos, el carro que quieres es más competitivo y lo que esperas de ti también es más”, explicó Montoya.
En la Fórmula 2 las diferencias entre pilotos suelen ser mínimas. En clasificación, por ejemplo, décimas de segundo pueden significar perder varias posiciones en la parrilla. Ese margen reducido obliga a los pilotos a maximizar cada sesión, desde las prácticas libres hasta la clasificación y las dos carreras que normalmente se disputan cada fin de semana.
En ese contexto, Montoya asegura que uno de los aprendizajes más difíciles de asimilar en la categoría es aceptar que algunos factores escapan al control del piloto. Variables como incidentes en pista, estrategias de carrera, neutralizaciones o problemas técnicos pueden alterar el resultado final incluso cuando el rendimiento del piloto es competitivo.
“A veces lo más difícil es aceptar que hay cosas fuera de control y tienes que hacer lo que puedes hacer. Si haces lo que puedes hacer, es suficiente”, afirmó.
La Fórmula 2 utiliza monoplazas idénticos para todos los equipos, lo que reduce la diferencia tecnológica y pone mayor énfasis en la habilidad del piloto, la gestión de neumáticos y la estrategia. Por esa razón la consistencia durante toda la temporada suele ser determinante para aspirar al título.
Montoya tiene claro cuál es el objetivo para 2026. “Quiero ganar carreras, quiero ganar el campeonato y quiero estar peleándolo hasta la última carrera”, explicó. La historia reciente muestra que ganar la Fórmula 2 suele abrir la puerta directa hacia la Fórmula 1. Pilotos como Charles Leclerc, George Russell y Oscar Piastri conquistaron el título en esta categoría antes de dar el salto definitivo.
Patrocinadores y el costo real de competir en el automovilismo
Más allá del rendimiento en pista, el automovilismo tiene una variable clave que condiciona la carrera de los pilotos: el financiamiento. Competir en la Fórmula 2 implica presupuestos que pueden superar los US$2 millones por temporada, una cifra que en la mayoría de los casos depende del respaldo de patrocinadores.
Montoya reconoce que ese apoyo ha sido fundamental para que su carrera pueda avanzar en las categorías internacionales. “Soy muy bendecido porque tengo un grupo de patrocinadores muy fuerte detrás de mí. Sin ellos, la verdad, esto no sería posible. Yo no estaría corriendo en Fórmula 2”, explicó.
El piloto colombiano destaca que el respaldo no se limita a la presencia de las marcas en el auto o en su indumentaria. Los patrocinadores también financian viajes, logística, entrenamientos y el funcionamiento completo del programa deportivo que requiere competir al más alto nivel.
“Los patrocinadores están en el carro, en mis redes, cuando estoy viajando o compitiendo. Son la gente que hace todo esto posible y que me abre la puerta a poder correr y competir”, afirmó.
Montoya también cuenta con el respaldo de varias marcas que apoyan su carrera internacional. Entre sus patrocinadores se encuentran Claro, Pony Malta y Adidas, compañías que hacen parte del grupo de aliados comerciales que financian su participación en la Fórmula 2 y acompañan su proyección hacia la Fórmula 1.
El caso de Montoya refleja un desafío estructural para muchos pilotos de América Latina. A diferencia de Europa, donde existen academias de escuderías y sistemas de apoyo más consolidados, los pilotos latinoamericanos suelen depender en mayor medida de alianzas comerciales para financiar su carrera.
Sin embargo, el propio Montoya destaca que el automovilismo de la región atraviesa un momento de crecimiento. Actualmente varios pilotos latinoamericanos compiten en las categorías previas a la Fórmula 1, lo que ha incrementado la presencia del español en el paddock internacional.
“En las reuniones de pilotos hay más gente hablando en español que en inglés. Cuando eso pasa la gente dice ‘¿qué pasó aquí?’. Es algo muy especial y muestra que el automovilismo latinoamericano está creciendo”, señaló.
El legado de Juan Pablo Montoya y el camino hacia la Fórmula 1
Sebastián Montoya también carga con uno de los apellidos más reconocidos del automovilismo latinoamericano. Su padre, Juan Pablo Montoya, logró siete victorias en la Fórmula 1 y fue protagonista en otras categorías internacionales como la IndyCar, la Nascar y las 500 Millas de Indianápolis.
A pesar de ese legado, el piloto asegura que el apellido no representa una presión adicional en su carrera. “Yo nací con este apellido, no lo escogí. Es una bendición porque tengo una familia increíble que me apoyó desde el inicio”, explicó.
Más allá de la herencia deportiva, Montoya afirma que uno de los principales aprendizajes que recibió de su padre tiene que ver con la forma de afrontar la competencia. Según contó, el consejo más constante ha sido disfrutar el proceso incluso en los momentos más exigentes.
“Mi papá siempre me ha dicho que disfrute. Este deporte exige mucho trabajo y hay más momentos difíciles que momentos buenos. Si no disfrutas el proceso, no lo vas a poder hacer”, señaló.
Ese enfoque, según el piloto colombiano, cambió su mentalidad durante la temporada pasada y lo ayudó a enfrentar con mayor tranquilidad los altibajos de la competencia.
El piloto también abordó directamente el tema de la presión mediática que suele acompañar el apellido Montoya en el automovilismo. Según explicó, aunque reconoce el peso histórico que tiene el nombre de su padre en el deporte, en su día a día no lo percibe como una carga adicional.
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“Si la gente quiere pensar ‘es que Montoya esto o aquello’, que lo piensen. Yo sé lo bueno que soy, sé lo rápido que soy y sé lo duro que trabajo”, afirmó. Para el colombiano, el enfoque está en demostrar su nivel en la pista y construir su propio camino dentro del automovilismo internacional.
La temporada apenas comienza, pero Sebastián Montoya ya dejó claro que su segundo año en la Fórmula 2 no será solo de aprendizaje. Su meta es pelear por el campeonato y acercarse al sueño que persigue desde niño: competir en la Fórmula 1.