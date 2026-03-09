Sebastián Montoya suma sus primeros puntos en el arranque de la Fórmula 2: Así le fue en Australia

El piloto colombiano Sebastián Montoya inició su temporada en el Campeonato de Fórmula 2 de la FIA con dos resultados dentro de los diez primeros en la fecha inaugural disputada en el circuito de Albert Park, en Melbourne. El corredor de la Escudería Telmex, al volante del monoplaza #11 del equipo Prema Racing, terminó noveno tanto en la carrera sprint del sábado como en la carrera principal del domingo, resultados que le permitieron sumar dos puntos y ubicarse en la posición 12 del campeonato tras la primera ronda.
La Fórmula 2 es la principal categoría de desarrollo hacia la Fórmula 1 y acompaña a la máxima categoría en varios fines de semana del calendario. En 2026 el campeonato de Fórmula 2 cuenta con 14 fechas dobles, cada una con dos carreras puntuables durante el fin de semana. Sebastián Montoya, de 20 años, disputa su segunda temporada en la categoría, después de debutar en 2025 tras su paso por la Fórmula 3 entre 2022 y 2024.
El colombiano compite con Prema Racing, uno de los equipos más exitosos en las categorías formativas del automovilismo. La escudería italiana ha ganado múltiples títulos en Fórmula 2, Fórmula 3 y Fórmula Regional, y ha sido plataforma de pilotos que luego llegaron a la Fórmula 1 como Charles Leclerc, Mick Schumacher y Oscar Piastri.
Montoya hace parte del programa de desarrollo de la Escudería Telmex y cuenta con el respaldo de marcas como Claro. Además, es hijo del piloto colombiano Juan Pablo Montoya, ganador de las 500 Millas de Indianápolis y siete grandes premios de Fórmula 1, lo que convierte su progreso en una de las historias más seguidas del automovilismo latinoamericano.
Así fue el debut de Sebastián Montoya en la temporada de Fórmula 2
La primera carrera del fin de semana, disputada el sábado en formato sprint, mostró una remontada del piloto colombiano. Montoya partió desde la posición 15 y logró avanzar posiciones durante las primeras vueltas del circuito urbano australiano.
En la tercera vuelta sufrió una salida de pista en la curva 10 que le hizo perder tiempo, pero logró recuperar ritmo y regresar al grupo de los diez primeros. Finalmente cruzó la meta en el noveno puesto, resultado que lo dejó cerca de los puntos en el inicio del campeonato.
El domingo, en la carrera principal, el colombiano volvió a ubicarse entre los diez primeros desde las primeras vueltas. Durante la prueba enfrentó dificultades con los neumáticos opcionales, pero una rápida parada en boxes y la aparición del coche de seguridad le permitieron mantenerse en la pelea por los primeros lugares.
Sebastián Montoya llegó a cruzar la meta en la séptima posición, pero recibió una penalización de cinco segundos por exceso de velocidad en el pit lane. La sanción lo relegó al noveno lugar final, aunque el resultado le permitió sumar puntos y consolidar un inicio consistente en su debut en la categoría.
El piloto señaló después de la carrera que el equipo analizará el rendimiento de los neumáticos traseros y los momentos iniciales de la competencia para mejorar el ritmo en las siguientes fechas del calendario.
La Fórmula 2 arranca con nuevos líderes y la próxima cita en Bahréin
La carrera principal del fin de semana fue ganada por el piloto búlgaro Nikola Tsolov, quien logró su primera victoria en la Fórmula 2 y se convirtió en el primer corredor de su país en ganar en esta categoría. Tras la primera ronda del campeonato, Tsolov lidera la clasificación con 25 puntos.
El brasileño Rafael Câmara ocupa el segundo lugar con 18 unidades, empatado con el neerlandés Laurens van Hoepen. En la clasificación por equipos, Campos Racing encabeza el campeonato con 33 puntos, seguido por Invicta Racing con 29 y Hitech con 20.
La segunda fecha del campeonato se disputará el 11 y 12 de abril en el circuito internacional de Sakhir, en Bahréin. Allí Montoya buscará sumar más puntos en una temporada que podría acercarlo al principal objetivo de su carrera: llegar a la Fórmula 1.