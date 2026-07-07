En respuesta a los sismos que afectaron a Venezuela el 24 de junio, Mercado Libre habilitó una página de donaciones en su marketplace para que usuarios y empresas puedan contribuir de forma rápida y segura.
Las donaciones se canalizarán a través de Cruz Roja Colombiana y serán destinadas en asistencia de la emergencia y a apoyar a la comunidad.
¿Cómo donar?
Quienes deseen contribuir pueden hacerlo de manera rápida y segura desde el enlace www.mercadolibre.com.co/ofertas/apoyovenezuela con los siguientes pasos:
- Elige el monto a donar.
- Seleccionar el monto deseado.
- Confirmar el medio de pago (saldo en la cuenta, débito o crédito)
- Los fondos llegan de forma inmediata a la cuenta de Cruz Roja Colombiana.
Destacado: Inside Venezuela | Un minuto de sismos, años de recuperación: los efectos en la economía de Venezuela.
Mercado Libre activa este mecanismo como un esfuerzo regional, en los países en que opera ante emergencias humanitarias, para facilitar la recaudación de recursos a las organizaciones que operan brindando atención, como en este caso, a los miles de venezolanos afectados por este desastre.