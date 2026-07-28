Gustavo Mancera fue designado como nuevo gerente general de Electrolux para la región Andina. Desde esta posición, el directivo estará al frente de la operación en Colombia, Ecuador y Perú.
Mancera cuenta con más de 20 años de experiencia liderando procesos de transformación estratégica, optimización de operaciones y crecimiento sostenible. Eso incluye su paso por compañías con presencia global como Apple, Sony y Microsoft, donde impulsó iniciativas orientadas al crecimiento comercial, la excelencia operacional y la consolidación de estrategias en mercados multiculturales.
En ese sentido, el nuevo gerente aseguró que espera contribuir con su trabajo al fortalecimiento de la posición de Electrolux en la región.
“Espero aportar mi experiencia para que, a través de la innovación, el trabajo colaborativo y la excelencia en la ejecución, sigamos generando valor para nuestros clientes, aliados comerciales y consumidores”, destacó.
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¿Quién es Gustavo Mancera?
Mancera es profesional en finanzas y comercio internacional de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en gerencia estratégica de mercadeo del CESA y cuenta con un Master of Science in Professional Practice in Sales Transformation de Middlesex University, en el Reino Unido.
Antes de unirse a Electrolux, se desempeñó como Country Lead para Costa Rica y Ecuador en Apple, liderando la estrategia comercial y la operación de ambos mercados. Durante su paso por la compañía, también ocupó diferentes posiciones regionales para Colombia y Centroamérica, contribuyendo al fortalecimiento de alianzas estratégicas, el desarrollo de canales y la ejecución de iniciativas de crecimiento.
Previamente, en Sony y Microsoft, lideró proyectos de desarrollo comercial, mercadeo y gestión de cuentas estratégicas, consolidando una visión integral del negocio y del consumidor.
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