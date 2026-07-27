Mercado Libre impulsa el crecimiento de las pymes en Colombia: ya son 43.600 las que venden en la plataforma

El comercio electrónico se ha convertido en una herramienta cada vez más relevante para las pequeñas y medianas empresas en Colombia, al permitirles ampliar su alcance y llegar a consumidores en distintas regiones del país. En ese contexto, Mercado Libre se ha consolidado como una de las principales vitrinas digitales para estos negocios.
En lo que va de 2026, cerca de 11.000 pymes colombianas se han incorporado a la plataforma para vender sus productos en línea, lo que representa un ritmo de más de 60 nuevos negocios por día.
Con este crecimiento, el número total de pequeñas y medianas empresas activas en Mercado Libre llegó a 43.600, un aumento del 45 % frente al cierre de 2025. Si se suman las tiendas oficiales de grandes marcas, el ecosistema de la plataforma cuenta actualmente con 98.000 vendedores activos en Colombia.
Cabe resaltar que más de la mitad de las pymes que venden en Mercado Libre son fabricantes, es decir, emprendedores que producen directamente los bienes que comercializan y utilizan el comercio electrónico como uno de sus principales canales de venta.
A su vez, el crecimiento refleja la expansión del comercio electrónico más allá de las grandes ciudades. Estas empresas tienen presencia tanto en capitales como en municipios que históricamente han tenido un acceso más limitado a mercados de alcance nacional.
En otro detalles, el 83 % de los negocios cuenta con entre una y cinco personas, mientras que el 60 % lleva más de 12 meses vendiendo en la plataforma. Además, cuatro de cada diez fabricantes acumulan más de tres años de operación continua en Mercado Libre.
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“Hemos crecido un 45 % en nuestra base de pymes este año, y lo que más me sorprende no son solo las más de 43.000 pymes: es lo que representan. Detrás de cada vendedor hay alguien que fabrica un producto en Colombia y lo lleva a un comprador en cualquier punto del país. Mercado Libre existe para que eso sea posible, sin importar el tamaño del negocio ni desde qué ciudad opera”, afirmó Doménico Barbato, director general de Mercado Libre Colombia y Venezuela.
De acuerdo con el directivo, el objetivo del ecosistema es facilitar que los negocios puedan acceder a consumidores a nivel nacional, independientemente de su tamaño o de la ciudad desde la que operen.
Por su parte, el acompañamiento a las pymes también se extiende a espacios de capacitación y conexión empresarial. En ese marco, Bogotá será sede, por primera vez, del Mercado Libre Experience, considerado el evento de comercio electrónico más grande de América Latina.
El evento se realizará el próximo 16 de septiembre en el Movistar Arena y buscará capacitar y conectar a emprendedores de distintas regiones del país con las herramientas y oportunidades que ofrece el comercio electrónico.