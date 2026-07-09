La Corporación Financiera de Credicorp Capital anunció el lanzamiento de su nueva cuenta de ahorros. Este producto está dirigido exclusivamente a clientes corporativos y busca responder a la alta demanda por mejores alternativas para la gestión de liquidez.
De acuerdo con Andrés Venegas, presidente de esta división, hoy las grandes empresas gestionan su liquidez de manera mucho más activa y rigurosa.
“La caja no puede estar quieta; requiere instrumentos que ofrezcan altos estándares de rentabilidad, pero que a la vez se integren de manera transversal con la planeación de las compañías”, señaló.
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De ahí es que nace este instrumento, con miras a responder a esa necesidad y demostrar que existen opciones altamente competitivas en el mercado para hacer más eficiente la gestión diaria de los recursos.
Con esta iniciativa, que se puso en marcha el 1 de julio, la firma tiene la aspiración de alcanzar $2 billones en saldos de clientes corporativos en los próximos cuatro años, lo que representaría una participación cercana al 0,7 % en un mercado de depósitos a la vista que en Colombia ronda los $300 billones.
El proyecto también complementará el ecosistema integral que Credicorp Capital ya ofrece al sector empresarial, sumándose al portafolio de soluciones financieras para las tesorerías de las empresas.