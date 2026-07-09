Gremios del sector tecnológico expresaron su preocupación ante la publicación de un nuevo borrador del decreto que busca reformar el Registro Nacional de Turismo (RNT). La normativa presentada por el Ministerio de Comercio no solo modifica el régimen bajo el que opera este instrumento, sino también las reglas aplicables a las plataformas que prestan servicios turísticos como Airbnb y Booking.
Los reparos al proyecto, advertidos por la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), la Asociación Latinoamericana de Internet, la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, señalan que no se tuvieron en cuenta las disposiciones que fueron objeto de observación por parte del sector con la presentación del primer borrador.
“Durante más de diez mesas técnicas de trabajo, las organizaciones firmantes participamos de manera activa y propositiva, presentando observaciones para contribuir a una regulación moderna y alineada con la Ley 2068 de 2020. No obstante, el nuevo borrador mantiene las principales disposiciones que fueron objeto de observaciones por parte del sector, sin reflejar en su contenido las propuestas sustanciales presentadas durante este proceso de diálogo”, mencionan las agremiaciones en un comunicado.
Los firmantes advierten que esta iniciativa de decreto trasladaría a los privados funciones de inspección, vigilancia y control que la legislación reserva a las autoridades competentes y modifica por esta vía la calidad jurídica de los prestadores.
Así las cosas, los gremios hacen un llamado a la cartera de Comercio para que se incorporen los aportes técnicos presentados por el sector y se fortalezcan los espacios de diálogo.
“Esto contribuirá a que las observaciones de los distintos actores se reflejen en lineamientos que promuevan el crecimiento económico del país y continúen fortaleciendo el sector turístico digital”, destacan.
De la misma manera, hacen énfasis en que la calidad regulatoria es uno de los principales focos de atracción de la inversión, la promoción de la innovación, el impulso de la transformación digital y el fortalecimiento de la competitividad del país.
“Colombia requiere un entorno normativo que ofrezca estabilidad, reglas claras y respeto por el principio de legalidad, especialmente en sectores dinámicos que generan oportunidades económicas, amplían la oferta turística y facilitan el desarrollo de miles de emprendedores y familias en todo el territorio nacional”, concluyen.
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¿Qué dice el borrador?
El proyecto de decreto presentado por el MinComercio modificaría parcialmente el régimen del RNT con miras a modernizar la regulación del sector.
En el caso puntual de las plataformas digitales, la normativa incorpora nuevas obligaciones, centradas en la formalización, la transparencia de la información y la colaboración con las autoridades para combatir la informalidad.
De acuerdo con el borrador, estos deberán inscribirse en el Registro Nacional de Turismo como requisito previo para operar. Además, tendrán que solicitar a los prestadores la entrega de una serie de datos mínimos, incluyendo el número de RNT activo, NIT, dirección, información de contacto, servicios ofrecidos y políticas de cancelación.
Por otro lado, las plataformas tendrán la obligación de interoperar con el sistema del RNT administrado por el Ministerio de Comercio para validar en tiempo real que los datos y el estado activo de los prestadores sean veraces antes de publicar un anuncio.
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