Nuevo impuesto a tiquetes aéreos internacionales afectaría crecimiento del turismo, advierten agencias de viajes

Frente a la reglamentación del nuevo impuesto del gobierno Petro, que cobrará un tributo adicional a la salida del país por vía aérea para nacionales y extranjeros, residentes o no en Colombia, las agencias de viajes elevaron una alerta por su impacto.
La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) manifestó su preocupación y aseguró que el nuevo cobro podría afectar el crecimiento del turismo, la conectividad y el desarrollo económico del país.
La norma establece que el impuesto será equivalente a US$1 o su valor en pesos, de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente, y que los recursos serán administrados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para financiar programas de prevención y lucha contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes y la pornografía infantil.
Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva del gremio, dijo que son enfáticos en señalar que “imponer nuevas cargas tributarias al sector y al transporte aéreo podría afectar el crecimiento del turismo y, a su vez, la conectividad y el desarrollo económico del país. Hoy los tiquetes aéreos ya tienen un IVA del 19 % y la cadena turística enfrenta una carga impositiva importante».
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Anato pide no generar más costos a los viajeros
La líder gremial agregó que el gremio comparte plenamente el propósito de proteger a la niñez, pero considera que ese objetivo debe alcanzarse mediante mecanismos articulados por las entidades competentes, sin generar mayores costos para los viajeros ni nuevas obligaciones operativas para el sector.
Anato recordó que la normativa turística ya contempla mecanismos para financiar programas de prevención de este delito.
En particular, el artículo 43 de la Ley 300 de 1996, modificado por la Ley 1101 de 2006, establece que un porcentaje de los recursos del Fondo Nacional de Turismo (Fontur), definido por su Consejo Directivo, así como las multas impuestas a prestadores de servicios turísticos en aplicación de la Ley 679 de 2001, deben destinarse a este propósito.
El gremio reiteró además su propuesta de establecer una tarifa del 5 % de IVA para los tiquetes aéreos de pasajeros y otros servicios conexos del sector.
«Preocupa que se reglamente un nuevo cobro al viajero internacional cuando ya existen instrumentos normativos y sectoriales para apoyar acciones de prevención, formación y sensibilización frente a esta problemática», concluyó Cortés.