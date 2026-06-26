Un decreto dado a conocer este 25 de junio da cuenta de un nuevo impuesto a los tiquetes aéreos internacionales, carga impositiva ordenada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
De acuerdo con el documento, la idea es que tanto consumidores locales como extranjeros que compren vuelos desde el país paguen este gravamen directamente en el boleto.
Con esto, el gobierno Petro obliga, con este nuevo impuesto a los tiquetes aéreos en Colombia, a que los portales que ofrecen estos servicios, las agencias de viajes y las mismas aerolíneas informen, de manera clara, el impuesto que se cobra de más, así como su desglose en el valor final.
Según el decreto, este nuevo impuesto se empezará a cobrar 90 días calendario contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, lo que quiere decir que es posible que sea aplicado a finales de septiembre.
Lo que se cobrará por el nuevo impuesto a los tiquetes aéreos internacionales
En este tiempo, las entidades públicas y privadas “podrán definir los mecanismos internos que permitan la efectividad del cobro, recaudo, transferencia, fiscalización y demás elementos propios del impuesto de salida del país”.
Según el gobierno Petro, el cobro corresponderá a un dólar estadounidense, que se fijará con base en la tasa representativa del mercado vigente en el país. Si la TRM está en $3.500, eso costará de más el boleto.
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Finalmente, lo que se recaude del nuevo impuesto a los tiquetes aéreos internacionales será utilizado por el ICBF para prevenir la explotación sexual infantil en el país.