Primicia | Empresas se plantan contra Canacol por terminación de contratos en Colombia; alertan por riesgos a usuarios

La solicitud de Canacol Energy para terminar varios contratos de suministro de gas en Colombia, dentro de su proceso de reorganización en Canadá, comenzó a enfrentar una fuerte oposición de empresas del sector energético, que advierten riesgos para usuarios residenciales, industriales y para la seguridad energética del país.
Vale recordar que entre los contratos que se busca terminar aparecen mencionadas varias compañías como Promigas y algunas de sus filiales y vinculadas, además de otros actores del sector como: Surtigas, Gases de La Guajira, Gases del Caribe, Gases del Oriente, Cerro Matoso y Enel Colombia.
Para este 7 de mayo estaba programada una audiencia en Canadá, sobre la cual varias de estas empresas manifestaron su deseo de aplazamiento, mientras que otras alertaron los por los riesgos que implicaría la eventual terminación de los contratos.
Incluso, se cuestionaron los tiempos de Canacol para notificarlas sobre las intenciones de acabar con sus compromisos. Si bien Promigas y otros grandes jugadores expresaron su intención de responder a la propuesta de la gasífera, varias empresas ya elevaron su inconformidad.
Riesgos de abastecimiento para hogares
Uno de los casos más sensibles corresponde a Gases del Oriente (GOC), compañía que aseguró en una declaración juramentada que la solicitud de Canacol busca “trasladar a terceros el riesgo geológico y riesgo de producción” asumido por la gasífera.
La empresa sostuvo además que la terminación de los contratos “afectaría directamente la disponibilidad de gas destinado al servicio público regulado” y tendría impacto sobre “millones de usuarios residenciales, comerciales e industriales que dependen de la continuidad del suministro de gas natural”.
Según el documento, Gases del Oriente atiende 232.461 usuarios en Cúcuta y su área metropolitana, mercado en el que el 24 % de la demanda regulada depende de gas suministrado por Canacol.
La compañía agregó que actualmente “no existen fuentes alternativas suficientes para reemplazar de manera oportuna, continua y equivalente la producción de Canacol”.
Además, la empresa sentenció que la finalidad no es viabilizar la producción, sino eliminar contratos que materializan el riesgo productivo de Canacol, con el fin de hacerla atractiva para una futura transacción.
Cerro Matoso también cuestiona terminación contractual
Otro de los documentos fue presentado por CoreX Energy (South32), dueña de la productora de ferroníquel Cerro Matoso. La empresa aseguró ante la corte canadiense que el contrato de suministro firmado con Canacol representa la principal fuente de gas natural utilizada para operar su complejo minero-metalúrgico en Córdoba.
CoreX sostuvo además que venía negociando modificaciones al contrato con Canacol antes de conocer la intención de terminarlo mediante el proceso de insolvencia en Canadá.
Según el documento, las negociaciones se dieron hasta abril de 2026. Sin embargo, la compañía aseguró que el 29 de abril fue informada verbalmente de que Canacol pretendía terminar el contrato, como parte de la reorganización.
CoreX también cuestionó el procedimiento utilizado por Canacol y afirmó que no recibió aviso formal bajo la sección 32 de la CCAA, mecanismo que normalmente concede tiempo para analizar este tipo de terminaciones contractuales.
Otras empresas advierten riesgo de interrupciones en suministro
La oposición a Canacol también incluye a Atinkana, Grupo Energético de Las Américas y Gas Hub, compañías que pidieron aplazar la audiencia prevista para estudiar la solicitud de terminación de contratos.
Las empresas afirmaron que la medida “causará una interrupción física del suministro de gas natural a usuarios industriales y residenciales en Colombia por un periodo de al menos seis a doce meses”.
También señalaron que actualmente no existe suficiente capacidad en el mercado nacional ni suficiente LNG importado para reemplazar rápidamente el suministro de Canacol.
El documento agrega que las compañías y Canacol ya venían operando desde enero bajo acuerdos negociados por las dificultades financieras de la petrolera, incluyendo reducciones en entregas de gas y suspensión de algunas reclamaciones y penalidades.
KPMG alerta caída en producción y más presión financiera
En paralelo, el séptimo informe del Monitor KPMG reveló que la producción de gas natural de Canacol cayó desde enero de 2026 y que la disminución se intensificó en los últimos meses.
Según el documento, la caída en producción se extendería hasta junio de este año por factores como la falta de viabilidad económica del pozo Monstera, retrasos en taladros de perforación y reacondicionamiento, así como pozos produciendo por debajo de los niveles inicialmente proyectados.
El Monitor indicó además que Canacol no puede cumplir actualmente con las cantidades diarias de gas exigidas en sus contratos de compraventa y que tampoco puede adelantar nuevas actividades de exploración y explotación por restricciones de liquidez derivadas de su financiamiento DIP.
Multas por terminar los contratos
KPMG agregó que Canacol tendría una exposición potencial de aproximadamente US$33,7 millones en penalidades mensuales al corte del 31 de marzo de 2026, con riesgos adicionales de hasta US$59,4 millones entre abril y junio si los contratos permanecen vigentes.
Adicionalmente, el informe estima que las penalidades por terminación anticipada de los contratos de compraventa ascenderían a cerca de US$287,3 millones, tomando como referencia una fecha de terminación al 30 de junio de 2026.
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