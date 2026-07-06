Grupo Aval acelera su transformación: inteligencia artificial y más tecnología marcan su nueva etapa de innovación

Durante más de 50 años, Grupo Aval ha generado cambios y transformaciones con el propósito de transformar vidas. En esta línea, en el último año ha venido profundizando una de las mayores apuestas de transformación tecnológica de su historia: el conglomerado financiero colombiano ha acelerado la modernización de sus servicios con iniciativas que van desde la adopción de inteligencia artificial y alianzas tecnológicas de escala global hasta el desarrollo de nuevas infraestructuras de pagos inmediatos y experiencias digitales para millones de usuarios.
Bajo esta premisa, ha puesto en marcha una ambiciosa estrategia de transformación tecnológica y modernización, a través del lanzamiento de su estrategia Aval 360 donde la tecnología se ve como el centro de la toma de sus decisiones.
Es así como a través de Gou Payments y sus entidades financieras —Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco AV Villas y la billetera digital dale!— el grupo ha impulsado una estrategia que busca hacer más simples, rápidos y seguros los servicios financieros para personas, comercios y empresas.
El resultado es una hoja de ruta centrada en el cliente y potenciada por el uso estratégico de la analítica avanzada de datos, que combina innovación, inclusión financiera y eficiencia operativa, con un foco especial en aprovechar las nuevas tecnologías para transformar la relación entre los usuarios y el sistema financiero.
Lo siguientes avances integran gran parte de la estrategia de Grupo Aval en diferentes frentes:
GOU Payments: la nueva infraestructura detrás de la revolución de pagos
Recientemente, el grupo hizo el lanzamiento de GOU Payments, la compañía tecnológica de pagos de Grupo Aval creada para fortalecer la infraestructura financiera del país.
La plataforma nació con el objetivo de convertirse en un habilitador para bancos, fintechs, comercios y empresas, ofreciendo servicios de procesamiento de pagos, recaudos, transferencias inmediatas y soluciones digitales.
Su propuesta incluye herramientas como pagos mediante códigos QR, transferencias recurrentes, retiros sin tarjeta, cargue de dinero mediante llaves digitales, recaudos, pagos internacionales, conciliación en línea y soluciones de financiación para empresas.
A su vez, GOU Payments recibió la certificación del Banco de la República para operar dentro del sistema de pagos inmediatos Bre-B (siendo los únicos con nodo propio en conectarse al Sistema de Pagos Inmediatos de esta entidad), habilitándose para procesar transferencias interoperables en tiempo real entre personas, comercios y entidades financieras.
Esta infraestructura tecnológica se convierte en una pieza clave para la evolución del ecosistema financiero colombiano, al permitir operaciones disponibles 24/7 y soportar grandes volúmenes de transacciones.
Cajeros inteligentes y contactless: innovación en los canales físicos
Aunque la transformación digital ha sido uno de los ejes principales de Grupo Aval, el conglomerado también ha llevado innovación a sus canales tradicionales.
En 2025, el grupo se convirtió en pionero en Colombia al implementar retiros sin contacto mediante tecnología NFC en su red de cajeros automáticos. Esta funcionalidad permitió a los usuarios retirar efectivo acercando su tarjeta al lector, sin necesidad de insertarla, beneficiando así a más de 16 millones de usuarios y llegando a más de 2.700 cajeros en el país.
Posteriormente en una expansión de este avance, Grupo Aval amplió la tecnología para hacerla interoperable con clientes de otros bancos nacionales e internacionales, fortaleciendo una red de cajeros más abierta, segura y eficiente.
Innovación en pasarelas de pago
Hoy el Grupo Aval es líder y pionero en soluciones de pago inmediato. Sus entidades fueron las primeras en aplicar soluciones como transferencias por WhatsApp, pagos interoperables con QR, Tag Aval, retiros sin contacto y capacidades vinculadas al sistema de pagos inmediatos.
Es así como hoy ya cuentan con más de 10,3 millones de llaves registradas en Bre-B, de las cuales el 60 % son llaves alfanuméricas Tag Aval, nuestra llave de marca propia para pagos rápidos y seguros. Cerca del 44 % de las llaves de comercios dentro de Bre-B corresponden a clientes de entidades Aval.
Inteligencia artificial: la apuesta para transformar la experiencia del cliente
La innovación tecnológica de Grupo Aval también tiene un componente estratégico alrededor de la inteligencia artificial.
El grupo mantiene una alianza estratégica con Microsoft para acelerar la implementación de soluciones basadas en inteligencia artificial en sus entidades. La iniciativa busca mejorar procesos, anticiparse a necesidades del mercado y ofrecer servicios más personalizados a sus clientes.
La estrategia se apoya en cuatro pilares: crecimiento sostenible, optimización de procesos, gestión prudente de riesgos y generación de valor de largo plazo.
Uno de los avances más relevantes ha sido el trabajo de ADL Digital Lab, el centro de innovación del grupo, desde donde se han desarrollado capacidades en datos, inteligencia artificial y soluciones digitales centradas en el usuario. Así, se han consolidado desarrollado 36 casos de inteligencia artificial generativa aplicados a servicios y procesos internos.
Además, Grupo Aval ha construido una red de datos propios con más de 20 millones de usuarios únicos, una capacidad que permite diseñar productos y experiencias más ajustadas a las necesidades de cada cliente.
De esta manera y desde diferentes frentes, Grupo Aval continuará la estandarización de su infraestructura tecnológica y robusteciendo la seguridad en todas las entidades del holding, en pro de potenciar el uso estratégico de la analítica avanzada de datos. Al aliarse activamente con gigantes tecnológicos globales de la talla de Microsoft, entre otros, acelera la transición hacia una visión integrada que redefine la experiencia de sus usuarios y colaboradores, posicionándose con firmeza ante los desafíos de la banca del futuro.