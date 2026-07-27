La caída del dólar en Colombia no sería pasajera: estas son las razones

La fuerte caída del dólar frente al peso colombiano podría extenderse más allá de los movimientos habituales del mercado cambiario. La divisa cerró este lunes 27 de julio en $3.193, tras caer $27 frente a la jornada anterior, profundizando una tendencia bajista que la mantiene en uno de sus niveles más bajos de los últimos años.
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Para los analistas, este comportamiento respondería a factores estructurales tanto internacionales como locales, lo que abre la posibilidad de que el peso colombiano continúe fortaleciéndose frente a la moneda estadounidense.
De acuerdo con un análisis elaborado por el equipo de Estudios Económicos y de Mercado de Aval Asset Management, el debilitamiento reciente del dólar no obedece únicamente a factores internos de Colombia. La firma sostiene que existe un cambio en el entorno macroeconómico internacional que ha reducido el atractivo global de la divisa estadounidense y favorecido el fortalecimiento de monedas emergentes como el peso colombiano.
¿Por qué el dolar ha bajado tanto en Colombia?
Entre las principales razones identificadas por los analistas aparece el cambio en la política económica de Estados Unidos, orientada a mejorar la competitividad de su sector exportador mediante una moneda menos fuerte.
A esto se suman las menores tasas de interés de la Reserva Federal, que reducen el atractivo de mantener inversiones denominadas en dólares frente a otros mercados con mayores rendimientos. También influye el deterioro de la posición fiscal estadounidense, caracterizada por elevados déficits y un crecimiento sostenido de la deuda pública, elementos que han llevado a algunos inversionistas a diversificar parte de sus portafolios hacia otras monedas y activos reales.
Según Aval Asset Management, el aumento de la demanda mundial por materias primas también ha favorecido a varias economías emergentes exportadoras de commodities, entre ellas varios países latinoamericanos, impulsando la apreciación de sus monedas frente al dólar.
Además del contexto internacional, el informe identifica elementos propios de Colombia que explican por qué el dólar ha caído más en el país que en otras economías de América Latina.
Uno de ellos es la mejora en las expectativas de los inversionistas sobre la economía colombiana, asociada a un mayor compromiso con la sostenibilidad fiscal, el fortalecimiento institucional y la recuperación de la confianza de los mercados. Esa percepción ha contribuido a una reducción de la prima de riesgo y a una valorización de los activos financieros nacionales.
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A esto se suma que Colombia continúa ofreciendo una de las tasas de interés reales más altas de la región. Esa diferencia frente a economías desarrolladas ha convertido al país en un destino atractivo para estrategias de carry trade, mediante las cuales inversionistas internacionales obtienen financiamiento en mercados con tasas bajas para invertir en activos colombianos con mayores rendimientos.
Los analistas consideran que esta combinación de tasas reales elevadas, expectativas de apreciación del peso y una reducción gradual del riesgo país favorece el ingreso de capitales hacia Colombia.
¿La tendencia de un dólar barato podría mantenerse?
El análisis sostiene que buena parte de los factores que hoy respaldan la fortaleza del peso tienen un carácter más estructural que coyuntural.
Entre ellos menciona el debilitamiento global del dólar, la recomposición de portafolios hacia mercados emergentes y la mayor demanda por activos reales, dinámicas que podrían extenderse durante varios años. No obstante, advierte que todavía es prematuro afirmar que el fortalecimiento del peso será permanente.
Aval Asset Management recuerda que Colombia mantiene vulnerabilidades macroeconómicas importantes, especialmente por sus déficits fiscal y de cuenta corriente, factores que históricamente han hecho que el peso sea una de las monedas más sensibles a los cambios en el apetito global por riesgo.
Por ello, la continuidad de este ciclo dependerá, entre otros aspectos, de que el Gobierno mantenga la disciplina fiscal, fortalezca la confianza de los inversionistas y preserve condiciones favorables para la inversión privada. Si esos elementos se consolidan, el peso colombiano podría seguir mostrando un desempeño superior al promedio regional durante los próximos años.
¿Debe intervenir el Banco de la República?
Frente a la apreciación del peso, el estudio considera que una intervención cambiaria tendría efectos limitados sobre la tendencia de largo plazo.
Los analistas recuerdan que Colombia opera bajo un régimen de tasa de cambio flexible, por lo que el Banco de la República no busca mantener el dólar en un nivel específico, sino preservar la estabilidad de precios y contribuir al adecuado funcionamiento de la economía.
La experiencia de intervenciones anteriores muestra que estas pueden reducir la volatilidad del mercado, pero difícilmente modifican una tendencia sustentada en fundamentos macroeconómicos.
Pese al escenario favorable para un peso relativamente fuerte, Aval Asset Management identifica varios riesgos que podrían revertir la tendencia.
Entre ellos aparecen un eventual fortalecimiento global del dólar derivado de mayores tasas reales en Estados Unidos, un deterioro del apetito por riesgo en los mercados internacionales o un incumplimiento de las metas fiscales en Colombia.
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También podrían afectar la tendencia un deterioro de la confianza de los inversionistas, una ampliación del déficit de cuenta corriente o un empeoramiento de los términos de intercambio.