Ahora | Mauricio Gaona será el nuevo embajador de Colombia ante Naciones Unidas

Un nuevo nombramiento fue anunciado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Se trata de Mauricio Gaona, quien asumirá como embajador de Colombia ante Naciones Unidas.
“Hoy Colombia le abre sus puertas a una nueva era: consensos entre naciones para consolidar el sistema internacional, forjar alianzas estratégicas globales, reestablecer nuestras relaciones internacionales y redefinir la cara de Colombia ante el mundo”, señaló el gobierno entrante.
Gaona es jurista, académico, autor y analista internacional con una trayectoria profesional y académica desarrollada en América Latina, América del Norte, Asia y Europa.
Destaca que es especialista en Derecho Internacional Público, Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Democracia.
A su vez, se ha desempeñado como contralor nacional delegado para gestión pública, asesor del Fiscal General de la Nación, secretario privado del Presidente del Consejo de Estado, entre otros.
Ha sido autor de más de 90 publicaciones entre libros, artículos académicos, columnas, ensayos, podcasts y análisis especializados.
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“Mauricio Gaona asumirá como Embajador de Colombia ante las Naciones Unidas — Misión Permanente en Nueva York, donde aportará una trayectoria internacional construida sobre una profunda convicción de excelencia académica, ética de Estado y defensa de la democracia, respaldada por instituciones de primer orden mundial”, aseguró el Gobierno de la Espriella.
Al tiempo, complementó que, desde su gestión, impulsará consensos internacionales para proyectar las transformaciones que fortalezcan a la Patria Milagro, redefinir la visión global sobre Colombia, consolidar la democracia en América Latina y dinamizar alianzas estratégicas para fortalecer el sistema económico y la seguridad nacional.
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