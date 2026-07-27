El vicepresidente electo José Manuel Restrepo sostuvo una reunión con empresarios afiliados a la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) para analizar el impacto de los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos.
El arancel adicional del 12,5 % impuesto por el gobierno estadounidense a una parte de los productos colombianos, fue una medida derivada de la investigación adelantada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 por supuestos incumplimientos de Colombia en la adopción de mecanismos para impedir el ingreso de mercancías producidas con trabajo forzoso.
El encuentro además se produjo después de la visita del vicepresidente electo a Washington, donde desarrollo una agenda con varios presentantes financieros.
Restrepo aseguró que el crecimiento económico del país «se construye de la mano del sector privado» y destacó que uno de los principales temas abordados fue la situación arancelaria con Estados Unidos y los obstáculos que enfrentan los exportadores nacionales.
«Revisamos los principales cuellos de botella que hoy enfrentan nuestros exportadores. Superarlos es una prioridad para abrir más oportunidades a las empresas colombianas y ampliar su acceso a los mercados internacionales», afirmó el vicepresidente a la salida de la reunión con la cámara.
Asimismo, reiteró que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella buscará trabajar de manera coordinada con el sector empresarial para impulsar la inversión, el empleo y la confianza.
Durante su intervención, Restrepo resaltó el peso de las empresas agrupadas en AmCham Colombia dentro de la economía nacional. Según indicó, estas representan cerca del 37 % de la inversión extranjera directa que recibe el país, agrupan alrededor de 1.000 empresas y generan aproximadamente cinco millones de empleos.
El vicepresidente señaló que la administración trabajará para reducir las cargas regulatorias, tributarias y de costos que enfrentan las compañías, con el objetivo de facilitar la actividad productiva y convertir al sector privado en el principal motor del crecimiento económico.
Por su parte, la presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, calificó como positiva la apertura de espacios de diálogo con el nuevo Gobierno y manifestó la disposición de los empresarios para trabajar conjuntamente en una agenda de largo plazo.
«Hoy vemos que esas oportunidades se abren y se pueden fortalecer. Todos los empresarios de la Cámara Colombo Americana están dispuestos a acompañar para generar crecimiento, un crecimiento de largo plazo que genere bienestar para todos los colombianos», afirmó.
La reunión se dio en un momento de creciente preocupación entre los exportadores nacionales por el impacto que podrían tener los nuevos gravámenes estadounidenses sobre las ventas externas hacia el principal socio comercial de Colombia.