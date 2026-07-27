Fintech Druo triplicó el número de sus transacciones entre enero y junio y alista llegada a Brasil, Chile y Europa

La fintech de origen colombiano Druo reportó un balance positivo en el primer semestre de este año, lo que la posiciona para abrir nuevos mercados, además de Mexico y Perú, en donde ya opera.
La firma dio a conocer que triplicó el número de transacciones procesadas durante el primer semestre de 2026 y ya prepara una nueva fase de expansión internacional, con el ingreso a mercados como Brasil, Chile y la Unión Europea antes de finalizar el año.
De acuerdo con el balance entregado por la compañía, entre enero y junio procesó cerca de US$160 millones en pagos, un crecimiento de 61,7 % frente al mismo periodo de 2025. Al mismo tiempo, el número de transacciones se multiplicó por más de tres y superó ampliamente las proyecciones internas.
Solo en junio, la plataforma sobrepasó el millón de operaciones, cinco veces más que en el mismo mes del año anterior.
«Los usuarios utilizaron más la plataforma, pero lo hicieron con un ticket promedio un poco más bajo de lo previsto. Tras ese comportamiento, actualizamos nuestra proyección anual de procesamiento a US$470 millones, frente a los US$520 millones planteados al comenzar 2026, pero esperamos cerrar 15 % por arriba de la meta de ingresos», explicó Simón Pinilla, cofundador de Druo.
Para alcanzar esa meta, la fintech espera duplicar el volumen de pagos procesados durante el segundo semestre, apoyada en el crecimiento de su base de clientes, el lanzamiento de nuevos productos y la expansión hacia otros mercados.
En materia de ingresos, la empresa reportó un resultado equivalente a 1,92 veces el obtenido en el primer semestre de 2025 y superior en más de 15 % a lo presupuestado para este año.
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México y Perú impulsan crecimiento internacional
Según explicó la firma, la operación internacional fue uno de los principales motores de crecimiento de la compañía durante el primer semestre.
Mientras el volumen procesado en Perú aumentó 863,8 % frente al mismo periodo del año pasado, en México el crecimiento alcanzó 274,9 % y en Colombia fue de 53,6 %. Estos resultados llevaron a la fintech a acelerar su estrategia de expansión internacional.
En ese contexto, Druo prevé realizar su primera transacción comercial en Chile durante el tercer trimestre de 2026 y comenzar operaciones en Brasil en el cuarto trimestre. Paralelamente, avanza en la definición del modelo operativo y regulatorio para habilitar sus servicios en más de 30 países de la Unión Europea.
«Alcanzar rentabilidad en flujo de caja en 2025 nos permitió enfocarnos en mejorar nuestro producto, invertir en crecer nuestra base de clientes y preparar la expansión internacional desde una posición financiera más sólida», afirmó Pinilla.
La fintech también destacó el crecimiento de los pagos inmediatos en Colombia. En mayo se convirtió en la primera empresa del país en habilitar débitos automáticos a través de llaves Bre-B, una funcionalidad enfocada en recaudos recurrentes para sectores como seguros, educación, telecomunicaciones, servicios financieros y tecnología.
La compañía considera que la rápida adopción de Bre-B abre nuevas oportunidades para desarrollar servicios de recaudo sobre una infraestructura interoperable, especialmente en sectores con pagos recurrentes.