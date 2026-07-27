Porvenir generó rendimientos por $22,9 billones para millones de afiliados en el primer semestre de 2026

Porvenir presentó su balance de gestión del primer semestre de 2026, periodo en el que los portafolios de pensiones obligatorias, cesantías y pensiones voluntarias generaron rendimientos por $22,9 billones, beneficiando el ahorro de 15,6 millones de afiliados.
Al cierre del primer semestre de 2026, Porvenir tenía bajo su responsabilidad la administración de más de $302,8 billones, recursos que pertenecen a sus afiliados. De este total, $277,6 billones correspondían a pensiones obligatorias, $16,9 billones a cesantías y $8,3 billones a pensiones voluntarias.
Con corte a junio de 2026, Porvenir contaba con 15.645.982 afiliados, de los cuales 12.272.625 corresponden a pensiones Obligatorias, a cesantías 6.427.504 y 168.523 a pensiones voluntarias.
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Avances en transformación digital
Durante el primer semestre, Porvenir puso en marcha la radicación de solicitudes de pensión por vejez 100 % digital, un proceso apoyado en biometría facial que permite realizar el trámite de forma remota, sin desplazamientos.
Esta solución beneficiará cerca de 3.000 afiliados al mes y se estima que, al cierre del año, más de 20.000 personas habrán utilizado este servicio.
Asimismo, implementó la biometría facial como mecanismo de autenticación para los afiliados a Pensiones Voluntarias, facilitando la inscripción a los canales digitales y trámites relacionados con la asignación de contraseñas.
También puso en funcionamiento una plataforma para la afiliación y el traslado de cesantías 100 % digital, reduciendo los tiempos de gestión. Con estos desarrollos, Porvenir continúa consolidando su ecosistema digital para facilitar el acceso de los afiliados a sus servicios y contribuir a su bienestar financiero sostenible.
Cesantías: $1,1 billones en rendimientos
Durante el primer semestre de 2026, los portafolios de cesantías generaron $1,1 billones en rendimientos. Al cierre de junio, Porvenir administraba $16,9 billones en Cesantías, de los cuales $5,4 billones correspondían al portafolio de corto plazo y $11,4 billones al de largo plazo.
Cabe resaltar que las cesantías representan uno de los principales mecanismos de ahorro de los trabajadores colombianos.
Pensiones voluntarias mantienen una dinámica positiva
El ahorro voluntario continúa mostrando un desempeño destacado durante 2026. Con corte a mayo, Porvenir registró aportes por $906.000 millones en pensiones voluntarias, lo que representa un crecimiento neto del 37,7 % frente al mismo periodo de 2025.
Este comportamiento refleja una mayor conciencia sobre la importancia del ahorro de largo plazo como herramienta para complementar la pensión obligatoria y fortalecer la planeación financiera de las personas. Al cierre del primer semestre, Porvenir administraba $8,3 billones en pensiones voluntarias.
Como parte de su estrategia para impulsar el ahorro voluntario, Porvenir ha consolidado una oferta de más de 70 alternativas de inversión, diseñadas para responder a diferentes perfiles de riesgo, horizontes de inversión y objetivos financieros de sus afiliados.
Finalmente, una vez finalizado el proceso, la compañía informó que 134.532 afiliados llevaron a cabo la doble asesoría, herramienta que les permitió tomar una decisión informada sobre su futuro pensional. De ellos, 84.326 optaron por realizar el traslado de régimen luego de culminar este proceso de orientación.