Porvenir lanza Portafolio Renta Fija 2035 y suma más de 70 alternativas de inversión de ahorro

Porvenir anunció el lanzamiento del Portafolio Renta Fija 2035, una nueva alternativa de inversión dentro de su Fondo Voluntario de Pensión, dirigida a personas que buscan invertir con un horizonte definido a través de una estrategia de renta fija.
El nuevo portafolio está diseñado para ofrecer una rentabilidad neta objetivo entre 13 % y 14,5 % efectivo anual. Además, contempla distribuciones semestrales de rendimientos y la devolución del capital al vencimiento previsto para 2035, facilitando la planeación de metas como complementar la pensión, adquirir vivienda, financiar la educación de los hijos o fortalecer el patrimonio.
La estrategia combina títulos emitidos por Grupo Nutresa en pesos colombianos y dólares estadounidenses, con títulos de deuda de Colombia, conformando una solución de renta fija respaldada por emisores con sólida calidad crediticia.
«El Portafolio Renta Fija 2035 se suma a una oferta de más de 70 alternativas de inversión diseñadas para fortalecer el ahorro y la construcción de patrimonio de los colombianos. Hoy nuestro Fondo Voluntario de Pensión administra $8,3 billones en recursos de 167.524 afiliados. Nuestro compromiso es seguir desarrollando soluciones que promuevan el bienestar financiero sostenible, para que cada vez más colombianos puedan ahorrar, invertir y planear su futuro de acuerdo con sus necesidades y momento de vida», afirmó Miguel Largacha Martínez, presidente de Porvenir, empresa del Grupo Aval.
¿Cómo acceder al Portafolio Renta Fija 2035?
El Portafolio Renta Fija 2035 estará disponible para vinculación desde el 8 hasta el 24 de julio de 2026. Los interesados podrán invertir desde $1.000.000 y contarán con el acompañamiento de los consultores especializados de Porvenir, quienes los orientarán para identificar la alternativa que mejor responda a sus objetivos y perfil de inversión.
Como los demás productos de pensiones voluntarias, esta alternativa permite acceder a los beneficios tributarios establecidos en la legislación vigente para este tipo de inversiones. Los aportes pueden generar rentas exentas dentro de los límites previstos por la ley y los rendimientos también conservan este tratamiento tributario, siempre que los recursos se destinen a los fines establecidos o se cumplan las condiciones de permanencia previstas en la normatividad.
«El bienestar financiero sostenible se construye cuando las personas cuentan con alternativas para ahorrar, invertir y planear su futuro de acuerdo con sus metas. Ese es nuestro compromiso: seguir ampliando las opciones para que cada colombiano pueda tomar decisiones financieras informadas y construir patrimonio durante cada etapa de su vida», concluyó Miguel Largacha Martínez.