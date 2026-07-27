Primicia | Bre-B ya no dependerá de la cuenta de ahorros; este banco habilitó pagos inmediatos con tarjeta de crédito

Hasta el momento, el sistema de pagos inmediatos en Colombia, consolidado en Bre-B, ha unificado los mecanismos para hacer transferencias de recursos, generalmente desde un depósito o una cuenta de ahorros.
Sin embargo, como lo han dicho diversos expertos y entidades, su uso no se restringe a enviar dinero entre cuentas. Y Nu Colombia (Nubank) es el primer banco en poner en marcha una nueva función que amplificaría el alcance de los pagos inmediatos.
La entidad está poniendo en pruebas una nueva funcionalidad que permite a los clientes una transferencia o pago con QR por Bre-B usando el cupo de su tarjeta de crédito, en lugar de usar únicamente el saldo disponible en su cuenta de ahorros.
Esto permite nuevas alternativas como, por ejemplo, elegir pagar ese valor en cuotas, entre 1 y 36 meses, como se hace habitualmente con una tarjeta de crédito.
A manera de ejemplo: si alguien necesita enviar plata de inmediato y no tiene suficiente saldo en su cuenta, podrá financiar dicha transferencia con su tarjeta de crédito, lo que representa una novedad en el uso de los pagos inmediatos.
Relacionado: Nubank es ahora el banco privado más grande de Brasil y el tercero de México
¿Cómo funcionará la tarjeta de crédito en Bre-B?
Uno de los problemas que se resuelve con esta nueva opción de Nu es la necesidad de recursos disponibles, en lo que hoy son los avances con tarjetas de crédito.
La entidad es consciente de que muchas personas buscan convertir su cupo de crédito en efectivo o en saldo disponible para poder pagar o transferir. La integración de Bre-B elimina estas dificultades, pues otorga liquidez a los clientes en el momento que la necesitan
Relacionado: Nu cumple cinco años en Colombia: ya supera 5 millones de usuarios y $1,1 billones en rendimientos a clientes
Además de las necesidades que busca resolver este servicio, Nu Colombia destacó la claridad sobre el costo antes de confirmar la operación.
El acceso a este servicio, cuando dese despliegue masivamente la solución será desde la app, en el flujo de transferencia o pago con QR de Bre-B que el usuario ya conoce.
Por ejemplo, si una persona entra a la app a hacer una transferencia o pago con QR de Bre-B y no tiene saldo suficiente en su cuenta de ahorros, puede ingresar el monto, ahí mismo encontrará la opción de financiarla con su tarjeta de crédito.
La selecciona como fuente de pago, selecciona el número de cuotas y para proceder a confirmar la transacción.
Vale decir que esta función se está evaluando en un grupo reducido de usuarios y que la compañía hará oficial el anuncio en su momento.
—